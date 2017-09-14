Додано: Вів 17 гру, 2024 20:31

Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир."Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.Він нагадав, що у жовтні президент Володимир Зеленський представив "План перемоги", де зафіксована позиція України, окреслені реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. Єрмак повідомив, що вже 1087 з 1261 місцевих рад в Україні ухвалили звернення з закликами про підтримку цього плану."Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – акцентував посадовець.Конкретно -- *коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота*.Війна на виснаження рфії._________________________________Водночас ми, як на рівні суспільства, так і на рівні уряду, стараємось уникати розмов про те, як ми будемо воювати, якщо ця війна триватиме 10 і більше років. Я розумію, що така постановка питання дуже лякає і викликає депресію та швидку відповідь, що це неможливо.Але, враховуючи, що альтернативою є поразка, окупація і масові репресії та примусове переміщення – повірте, ми будемо воювати стільки, скільки потрібно. Навіть в умовах, значно гірших, ніж зараз. Просто будемо до цього менше готові і втратимо більше людей та територій, бо думали, що це скоро закінчиться.