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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113451134611347113481134911350>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова?
Кого ми ждем? Трампа?
Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.


який папа римський? це той що вважає окупантів братами, моржовийхеронуфрій у якого немає авторитету навіть серед московських попів

на що чекає Україна- на зброю і черговий пакет санкції проти нафтових/газовидобувних підприємств росії,

про перемовини першим має розмовляти окупант, і не про 4 області, час грає на нас
тому, друже, тримай стрій
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Сікорський заявив, що до перемовин слід примушувати Росію, а не Україну
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.

Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів.

Именно: летний мараторий так и не отменили. При этом Сикорский "туда", в отличии от Трампа, не звонил...
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:44

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

бо очевидно ж що полякам краще безкінечна війна до останнього "неполяка" ніж поганий мир під час якого ведмідь може звернути увагу на прибалтійсько-польський регіон
  pesikot написав:потужно підтримують "примушення" України до перемовин.
Зовсім не помічаючи Росію

ти напевно колаборант - раз підтримуєш вічну війну яка рано чи пізно призведе до окупації Чернігова



припиняйте херню строчити, для чого це? щоб вечір не пройшов марно?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 19:45

  Hotab написав:Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС


https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/ ... /index.amp

Потужно, брешуть,
опитування проводилось чоловіками в пікселі у бусиках?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:06

  Hotab написав:Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% – КМІС
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/ ... /index.amp

Щось дуже слабо віриться в цю цифру.

*Я ще так підозрюю що люди(пересічні) слабо орієнтуються яка зараз ситуація на фронті, в країні, і які у нас розклади перед перемовинами(офіційними).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:19

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

бо очевидно ж що полякам краще безкінечна війна до останнього "неполяка" ніж поганий мир під час якого ведмідь може звернути увагу на прибалтійсько-польський регіон
  pesikot написав:потужно підтримують "примушення" України до перемовин.
Зовсім не помічаючи Росію

ти напевно колаборант - раз підтримуєш вічну війну яка рано чи пізно призведе до окупації Чернігова

Ти ще за Грузію відповідь, про "багатовекторність", про "небажання Майданів"

Но читати ти знову не вмієшь, вмієшь писати

Пуйло хоче перемовин, так чи ні ?
Чи знову у тебе діслексія буде чи амнезія :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:23

  prodigy написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію

бо очевидно ж що полякам краще безкінечна війна до останнього "неполяка" ніж поганий мир під час якого ведмідь може звернути увагу на прибалтійсько-польський регіон
  pesikot написав:потужно підтримують "примушення" України до перемовин.
Зовсім не помічаючи Росію

ти напевно колаборант - раз підтримуєш вічну війну яка рано чи пізно призведе до окупації Чернігова



припиняйте херню строчити, для чого це? щоб вечір не пройшов марно?

ІЧСХ, це завжди йде хвилями від різних обліківок )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Я щось заплутався ...

Якщо "ботоферма Подоляка" каже, що це Пуйло гатить по енергетиці, по мирняку - то це "брехня". І потрібно припинити про це казати, згідно номерного фокса

То, виходить, "правда" - те, що каже Пуйло.
Він не гатить по мирняку, а воюює з неонацистами з 2014 року
Все, як казав номерний фокс

Савпадєніє ? Не думаю
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:30

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:................
та похрін до йорбанів, Зе правильно зробив, поважають сильних

я теж не приймав йорбана

Проблема зовсім не в Орбані.
Трам хоче виконати свою обіцянку(і взагалі життєву позицію) - закінчити війну. А Зеленський не хоче закінчувати війну - скажу це прямо, бо люди цього не усвідомлюють.

Ось це і є проблема. Трамп шукає всяких Орбанів для підсилення своєї позиції.
Зе образив не Орбана, він образив "переговорника Трампа".

Орбан - "переговорник Трампа"? :)
Вы. по-моему, сильно преувеличиваете его роль. Мелкая шавка. И, скорее, не Трампа, а Путина. Хотя и на эту роль не тянет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 20:31

Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир.
"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.
Він нагадав, що у жовтні президент Володимир Зеленський представив "План перемоги", де зафіксована позиція України, окреслені реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. Єрмак повідомив, що вже 1087 з 1261 місцевих рад в Україні ухвалили звернення з закликами про підтримку цього плану.
"Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу", – акцентував посадовець.
https://varta1.com.ua/news/kerivnyk-op- ... 89283.html
Конкретно -- *коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота*.
Війна на виснаження рфії.
_________________________________
Водночас ми, як на рівні суспільства, так і на рівні уряду, стараємось уникати розмов про те, як ми будемо воювати, якщо ця війна триватиме 10 і більше років. Я розумію, що така постановка питання дуже лякає і викликає депресію та швидку відповідь, що це неможливо.
Але, враховуючи, що альтернативою є поразка, окупація і масові репресії та примусове переміщення – повірте, ми будемо воювати стільки, скільки потрібно. Навіть в умовах, значно гірших, ніж зараз. Просто будемо до цього менше готові і втратимо більше людей та територій, бо думали, що це скоро закінчиться.
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/11/7/7483243/
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