Додано: Вів 17 гру, 2024 20:40

Banderlog написав: pesikot написав: Сікорський заявив, що до перемовин слід примушувати Росію, а не Україну

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.

Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію



Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну.

Начебто це Україна почала війну і напала на Росію



Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуаціюБо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну.Начебто це Україна почала війну і напала на РосіюНаші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися .

не може зе сам на сам.

Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова?

Кого ми ждем? Трампа?

Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються. чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися .не може зе сам на сам.Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова?Кого ми ждем? Трампа?Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.

Редкий случай, когда я соглашусь си, само собой, согласен с Сикорским."Наші переговорні позиції не покращуються" - к сожалению, верно.Но ждём, действительно, Трампа. От его решения будет зависеть очень многое, если не всё."не може зе сам на сам" - согласен.Но все, предложенные вами, на переговорщиков сегодня не тянут. Путин хочет не просто мира любой ценой. Ему это не надо. Он хочет материализовать результаты своей победы, пусть и не полной, не такой, как он хотел. Перечисленные вами персонажи этого ему дать не могут. Поэтому ему нужны переговоры с Западом. ЕС - слишком размытое понятие, он не может принимать окончательное решение, остаётся США и Трамп.