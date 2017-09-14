"Розподіл завдань має бути таким, щоб і США, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", – заявив Сікорський.
Хоч хтось більш-меньш реалістично дивиться на ситуацію
Бо інші, чомусь хочуть "примусити" до перемовин Україну. Начебто це Україна почала війну і напала на Росію
Наші місцеві хом"ячки потужно підтримують "примушення" України до перемовин. Зовсім не помічаючи Росію
чому ж не помічають? Місцеві хомячки бачать що крім путіна ще й Зе команда відмовляється від переговорів. Спочатку треба від нас хтось починав домовлятися . не може зе сам на сам. Хай орбан.чи папа римський. Чи по церковній лінії через митрополита онуфрія... можно пінчука послати? Кучму? Фірташа? Ахметова? Кого ми ждем? Трампа? Час грає не на нас. Наші переговорні позиції не покращуються.
Редкий случай, когда я соглашусь с pesikot и, само собой, согласен с Сикорским. "Наші переговорні позиції не покращуються" - к сожалению, верно. Но ждём, действительно, Трампа. От его решения будет зависеть очень многое, если не всё. "не може зе сам на сам" - согласен. Но все, предложенные вами, на переговорщиков сегодня не тянут. Путин хочет не просто мира любой ценой. Ему это не надо. Он хочет материализовать результаты своей победы, пусть и не полной, не такой, как он хотел. Перечисленные вами персонажи этого ему дать не могут. Поэтому ему нужны переговоры с Западом. ЕС - слишком размытое понятие, он не может принимать окончательное решение, остаётся США и Трамп.
Новое видео с места ликвидации командующего войсками РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова Предварительно, взрывчатку заложили в припаркованный у подъезда электросамокат. было заложено около 200 граммов тротила. СВУ взорвали дистанционно
барабашов написав:При мобилизации 2-3-...млн наших ребят наша южная "Северная Корея" проиграла бы в штыковых атаках снигерийской "СевКорее"
Тобто якби більше мобілізували то б програли. Через це мобілізували менше. Зашибісь логіка. Просто геніальна! Во тупі, потрібно було 2 чоловіки мобілізувати - тоді б точно перемогли.
Лейтенант не хочет служить. А КАБы по Днепру тем временем скоро полетят
Болею и одновременно работаю Кормлю отбивными новых молодых хаттабов с логикой таксиста со второго "Брата"(где они только деньги берут? Тоже наверное покупают!!!) Ну а ты в случае КАБов да по Днепру(ну и пА Киеву заодно, там же говна 25+ поболе на новых иномарках с блатными номерами по рестикам рассекают) в Судан опять крокодилам подхвостья крутить или наконец в пехоту?
когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
Глянь в посвідчення офіцера, роботяга. Пора в піхоту, комазвода готовий . Або КАБи ловити, Ти в дитинстві жаб через соломинку не надував? Якщо тебе надути, ти піднімешся як аеростат , захищати небо Дніпра від КАБів?
ЛАД написав:Социальная зрелость наступает ещё позже. Так что, может, не стоит сравнивать?
у людей коррупция и братоубийство из-за более поздней социальной зрелости? только не пишите про инстинкты, макака много чего понимает головой и делает осознанные выборы. Например, может уйти из стаи и попроситься в другую. Научиться чему то, за что люди платят едой. Вожака так же выбирают коллегиально, большинством голосов. И могут снять если что.
Ни культ личности ни порабощение у макак невозможны. Они захватывают новые территории и макаки жившие ранее либо убегают либо сливаются с захватчиками сразу же обретая статус равных (кроме вожака ). Мышление макак работает иначе, пропаганда им не подменяет ценность жизни, еды и стаи на культ личности или национальную/религиозную/патриотическую бурду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 гру, 2024 21:16, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:......... когда на рынке труда безработица, он должен выгнать нарушителей и вместо них набрать адекватных. При бусификации такого маневра нет и комвзвода может тихо уголке помолиться. Ещё один неочевидный минус бусификации, что командирам делать с аватарами и инвалидами непонятно.
Здесь уже многократно задавался вопрос - как набрать миллион мотивированных людей на работу, на которой вполне реально погибнуть или хотя бы получить инвалидность и в любом случае с крайне тяжёлыми условиями труда? Возьмётесь за такое?
ринкові методи не пробували?
Это как? Ещё в 2 раза поднять выплаты? Деньги на это вы дадите?