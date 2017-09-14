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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11347113481134911350>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:17

  pesikot написав:
Пуйло хоче перемовин, так чи ні ?
Чи знову у тебе діслексія буде чи амнезія :)

Давайте іще раз, бо ми говорим вродь і про одне... і ви говорите розумно.
Я даж не буду про те що ви лічно поучайствувать не хочете..
в принципі, воно не важно, ваше лічне учайствіє.
Важно інше. З чого ви взяли що війна йде на нашу користь?
Да, путін переговорів не хоче. Да, війна йому вигідна.

Який в нас план перемоги? Даж не план а мінімально -ціль і способи досягнення?
Допустим. Ми хочем кордони 91р. Допустим, ми дожали. Москалі війну припинять?)
Ладно, не так ми їм виставим зависоку ціну війни,
яку вони не можуть заплатити.
В чому ціна? Територіально? В грошах? В економіці? В мясі?
Не здається що ціна вища для нас?
Ну можливо, і я так думаю, в мясі не так.
Тільки доказів цього в мене нема. Всі втрати засекречені... берем оптимістично. :mrgreen:
Який план?
Ми наступного року міняєм умовних наших 30 тисяч втрат на їх умовних 300 тисяч?
І ждем смерті двійника Путіна?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Пуйло хоче перемовин, так чи ні ?
Чи знову у тебе діслексія буде чи амнезія :)

Давайте іще раз, бо ми говорим вродь і про одне... і ви говорите розумно.
Я даж не буду про те що ви лічно поучайствувать не хочете..
в принципі, воно не важно, ваше лічне учайствіє.
Важно інше. З чого ви взяли що війна йде на нашу користь?
Да, путін переговорів не хоче. Да, війна йому вигідна.

Який в нас план перемоги? Даж не план а мінімально -ціль і способи досягнення?
Допустим. Ми хочем кордони 91р. Допустим, ми дожали. Москалі війну припинять?)
Ладно, не так ми їм виставим зависоку ціну війни,
яку вони не можуть заплатити.
В чому ціна? Територіально? В грошах? В економіці? В мясі?
Не здається що ціна вища для нас?
Ну можливо, і я так думаю, в мясі не так.
Тільки доказів цього в мене нема. Всі втрати засекречені... берем оптимістично. :mrgreen:
Який план?
Ми наступного року міняєм умовних наших 30 тисяч втрат на їх умовних 300 тисяч?
І ждем смерті двійника Путіна?

А вот это очень хороший и правильный вопрос. И тот потешный "План" как раз на эти вопросы ответы и должен был бы дать...
А так все как вы написали: ждем. Ждем, когда ракеты и бронетехника закончатся. Ждем, когда солдаты позаканчиваются. Еще там недели две-три до полного обрушения экономики осталось...
И там "что-то" будет -- что именно -- никто не знает, но все ждут...
_hunter
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:31

  Banderlog написав:Да, путін переговорів не хоче. Да, війна йому вигідна.
нужна причина войны. тогда всё станет на свои места. По непонятному поведению Китая причина кажется там. Если путиным управляют из пекина, что он хочет значения не имеет.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:32

  ЛАД написав:Деньги на это вы дадите?

Ви за ті гроші уже скільки часу у посадці?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Який план?

не капитуляция
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:39

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:Який план?

не капитуляция

Хуй зна як але увесь цивілізований світ (нато , оон, і прочее)не може здолати парашу вже три роки???
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:40

Vadim_
Фронт чекає комбайн
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:43

  ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.


дело в том что мир изменился.
потому второй вариант сейчас не будет работать.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:44

  Hotab написав:Vadim_
Фронт чекає комбайн

впенса подизносившегося пилота який разбамбит увесь бамбас , но не сейчас а потом , может біть а может и не быть, воевать могут украинские военные и впенсы в мирное время , во время войны они не придатные
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 17 гру, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 21:45

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Пуйло хоче перемовин, так чи ні ?
Чи знову у тебе діслексія буде чи амнезія :)

Давайте іще раз, бо ми говорим вродь і про одне... і ви говорите розумно.
Я даж не буду про те що ви лічно поучайствувать не хочете..
в принципі, воно не важно, ваше лічне учайствіє.
Важно інше. З чого ви взяли що війна йде на нашу користь?
Да, путін переговорів не хоче. Да, війна йому вигідна.

Який в нас план перемоги? Даж не план а мінімально -ціль і способи досягнення?
Допустим. Ми хочем кордони 91р. Допустим, ми дожали. Москалі війну припинять?)
Ладно, не так ми їм виставим зависоку ціну війни,
яку вони не можуть заплатити.
В чому ціна? Територіально? В грошах? В економіці? В мясі?
Не здається що ціна вища для нас?
Ну можливо, і я так думаю, в мясі не так.
Тільки доказів цього в мене нема. Всі втрати засекречені... берем оптимістично. :mrgreen:
Який план?
Ми наступного року міняєм умовних наших 30 тисяч втрат на їх умовних 300 тисяч?
І ждем смерті двійника Путіна?

А вот это очень хороший и правильный вопрос. И тот потешный "План" как раз на эти вопросы ответы и должен был бы дать...
А так все как вы написали: ждем. Ждем, когда ракеты и бронетехника закончатся. Ждем, когда солдаты позаканчиваются. Еще там недели две-три до полного обрушения экономики осталось...
И там "что-то" будет -- что именно -- никто не знает, но все ждут...

Саме важливе питання не те що хоче Зеленський і який у нього план, а що хочуть "партнери" і чи є у них план.
d44
 
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