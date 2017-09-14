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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:46
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Да, путін переговорів не хоче. Да, війна йому вигідна.
нужна причина войны. тогда всё станет на свои места. По непонятному поведению Китая причина кажется там. Если путиным управляют из пекина, что он хочет значения не имеет.
Офіційна причина війни -- дивимось, що було напередодні війни.
А були оті зустріч пу з Байденом. Ультиматум. Відповіді.
Гляньте про що там мова. Що з однієї сторони, що з другої.
Гугл же все надасть.
Там не про Україну...
І ваша згадка про Китай в тему цю ж. Китай чітко сказав, що "час (на припинення) ще не настав".
Путло хоче розмовляти з Штатами...
Не з Україною.
Байден не хотів розмовляти з путлом. Знов))
Трамп виявив бажання.
Але від України Трамп хоче згоди на перемовини. Не перемовин, а згоди на перемовини.
І якщо тоді Трамп домовиться з путлом (про, як мінімум, нову систему безпеки в Європі! і нові відносини рф-Штати), лише тоді настане черга саме перемовин України з рфією.
На базі домовленості Трампа і пу, які вже стануться.
(Тобто в точності з чого і почалася війна три року тому --- путло в Женеві не домовився з Байденом).
Такий розклад не влаштовує нашу владу і не тільки...
Чому? --- )))))))))))))))))))))))))
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 гру, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:47
Hotab написав:барабашов
Болею и одновременно работаю
Глянь в посвідчення офіцера, роботяга. Пора в піхоту, комазвода готовий .
Або КАБи ловити,
Ти в дитинстві жаб через соломинку не надував?
Якщо тебе надути, ти піднімешся як аеростат , захищати небо Дніпра від КАБів?
не пора
Спине ебздец, поэтому диван и гОйда границы 1991года(када ты в третий класс пошёл)
Так в случае искандера с неуправляемой траекторией по отапливаемой аккумуляторами в Кампусе берлоге ты в Судан к любовнику с 29см или в Трансильванию мамалыгу трескать(в новой берлоге)?
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:52
d44 написав: _hunter написав: Banderlog написав:
Давайте іще раз, бо ми говорим вродь і про одне... і ви говорите розумно.
Я даж не буду про те що ви лічно поучайствувать не хочете..
в принципі, воно не важно, ваше лічне учайствіє.
Важно інше. З чого ви взяли що війна йде на нашу користь?
Да, путін переговорів не хоче. Да, війна йому вигідна.Який в нас план перемоги? Даж не план а мінімально -ціль і способи досягнення?
Допустим. Ми хочем кордони 91р. Допустим, ми дожали. Москалі війну припинять?)
Ладно, не так ми їм виставим зависоку ціну війни,
яку вони не можуть заплатити.
В чому ціна? Територіально? В грошах? В економіці? В мясі?
Не здається що ціна вища для нас?
Ну можливо, і я так думаю, в мясі не так.
Тільки доказів цього в мене нема. Всі втрати засекречені... берем оптимістично.
Який план?
Ми наступного року міняєм умовних наших 30 тисяч втрат на їх умовних 300 тисяч?
І ждем смерті двійника Путіна?
А вот это очень хороший и правильный вопрос. И тот потешный "План" как раз на эти вопросы ответы и должен был бы дать...
А так все как вы написали: ждем. Ждем, когда ракеты и бронетехника закончатся. Ждем, когда солдаты позаканчиваются. Еще там недели две-три до полного обрушения экономики осталось...
И там "что-то" будет -- что именно -- никто не знает, но все ждут...
Саме важливе питання не те що хоче Зеленський і який у нього план, а що хочуть "партнери" і чи є у них план.
Та это-то понятно. То вопрос больше к местным тыловикам/броневикам и другим диванным воинам был
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:53
Hotab написав:Vadim_
Фронт чекає комбайн
А тебя Мариняк
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Додано: Вів 17 гру, 2024 21:55
Hotab написав:Vadim_
Фронт чекає комбайн
В смислі вандервафен, здатне помнижить їх ресурс на ноль?
Байрактар? Леопард і Абрамс? Хаймарс? Ф16?
Поки, про нову чудозброю не чути.
Шо іще?
Партизанський рух на окупованих росією територіях?
Ціни на нафту?
Бунт серед москалів?
Як переговори цьому заважатимуть?
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:01
d44 написав:
Саме важливе питання не те що хоче Зеленський і який у нього план, а що хочуть "партнери" і чи є у них план.
Партнерів багато.
Тому і планів в них багато.
Навіть тільки в одного партнера, Штатів, планів два -- Трампа і демократів.
А які різні плани в Європі, то і не перерахувати.
Єдине загальне в них -- допомагати боротися Україні з рфією.
Як ото кожен населений пункт (Авдіївка, Вугледар і т.д.) України бореться, виснажує агресора, а вся Україна допомагає армії це робити в отих містах, так і Україна бореться і робить те ж саме. А всі партнери (Європа,Штати) допомагають, тільки окрім людського ресурсу.
На якомусь місті виснажиться і рфія...
В партнерів безпрограшні плани. Окрім кабанчика Німеччини. Відгодованого на рфянських вуглеводородах і підмятті під себе майже всієї Європи. Тепер час чік-чік)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 гру, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:11
ЛАД написав:
Но массовая мобилизация проходила со слезами жён и матерей и во время 2МВ. И вряд ли Сталин так легко находил миллионы добровольцев.
Да и немцы после 42-го вряд ли так уж рвались на фронт.
не знаю как у немцев а наши точно знали что расстреляют как изменника родины.
если бы сейчас стреляли за неявку по повестке то бусиков бы не было
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:13
detroytred
выглядит логично. кажется путин хотел отката нато до 1992. Байден его послал. Если трамп на это пойдёт это будет поражение США и тех стран которые исключат из НАТО. Западу проще воевать с путиным руками Украины бесконечно. Тогда ни победы ни поражения.
Banderlog написав:
Байрактар? Леопард
хотаб в костюме леопарда!
‼️1500 тонн мазута, вытекшие в море из двух затонувших в Керченском заливе танкеров "Волгонефть", доплыли до берегов Краснодарского края. На пляжах под Анапой — экологическая катастрофа, в мазуте вязнут птицы. Тем временем у порта «Кавказ» готовится затонуть третий танкер, уже подавший сигнал бедствия. В трюмах также полно мазута.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:24
ЛАД написав:
Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев.
Мільон+- і так є воєнних мирного тила. Туди ще доплатять.
Мова ж не про них.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 17 гру, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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