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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:24
Wirująświatła написав:detroytred
выглядит логично. кажется путин хотел отката нато до 1992. Байден его послал. Если трамп на это пойдёт это будет поражение США и тех стран которые исключат из НАТО. Западу проще воевать с путиным руками Украины бесконечно. Тогда ни победы ни поражения.
Звісно, що на відкат ніхто б не погодився. Це з розрахунку "проси більшого".
В реалі пу вимагав не просуватися далі.
Але Джо показав півруки і навіть прямо в лоба йому впечатав про прийом незабаром ще 2 чи 3 членів.
(Що і зробив -- Фінляндія, Швеція).
Блінкен. Все ж є в мережі.
Теж прямо заявив -- хочеш воювати? То спробуй. Ми (ми!!!!) готові.
Ну і путло спробував...
В надії Київ за три дні)))))
А далі опа реал і тому Стамбул.
Але - ))))))))))
Бо не для того півруки путлу в Женеві показали)))))))))))
І як Джонсон визнав --- ми (Захід) самі винні, що слабенько сигналили пу про недопустимість повномасштабки проти України.
Яке нескінченно воювати???
Не буває такого.
Тому - до виснаження рфії (кого ж ще).
Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції.
А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти.
В принципі, глобальний план має сенс...
Всім чудовий, открім того, що Україна платить найвищу ціну. Сплачує банкет...
Шахи. Кожна фігура має свій статус і призначення. Сумно, блд.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 гру, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:33
Schmit написав:
там прийнято в піджаках і краватках, дрескод одним словом, недавно натякнули, що в чужий монастир не ходять в з своїм уставом
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flyman
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:35
барабашов написав: Hotab написав:барабашов
Болею и одновременно работаю
Глянь в посвідчення офіцера, роботяга. Пора в піхоту, комазвода готовий .
Або КАБи ловити,
Ти в дитинстві жаб через соломинку не надував?
Якщо тебе надути, ти піднімешся як аеростат , захищати небо Дніпра від КАБів?
не пораСпине ебздец
, поэтому диван и гОйда границы 1991года(када ты в третий класс пошёл)
Так в случае искандера с неуправляемой траекторией по отапливаемой аккумуляторами в Кампусе берлоге ты в Судан к любовнику с 29см или в Трансильванию мамалыгу трескать(в новой берлоге)?
То ті еще докажи єто , специалистам /медикам ВЛК ТЦК
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Додано: Вів 17 гру, 2024 22:56
Vadim_ написав:
То ті еще докажи єто , специалистам /медикам ВЛК ТЦК
Придатний будет. непридатний только в случае "значительного нарушения функций", это типа если на ВЛК занесут на ношах, на уколах морфия а врачи и соседи под клятвой подтвердят что очень больной и до утра не доживет.
По сути оно и справедливо. Ну живет себе человек и живет. Как-то ж живет. Чего бы ему и не быть придатним ? Для жизни ж придатний? Для смерти тем более,выходит.
Это даже благо, типа эвтаназии.
Так было всегда, гуглите фото под названием "апофеоз Верденской битвы"- там такая горка скелетов удивительная, с террикон размером, под лям народу за десять месяцев положили, а уцелевшим по медальке раздали с надписью "они не пройдут".
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:00
ЗМІ: Туреччина готується до вторгнення в Сирію
Туреччина нарощує сили вздовж кордону із Сирією, що може вказувати на підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію, підконтрольну сирійським курдам. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців США.
За словами офіційних осіб, турецькі сили включають бійців ополчення, турецьких командос і артилерію у великій кількості, які зосереджені поблизу міста Айн-ель-Араб з курдським населенням на північному кордоні з Туреччиною.
Один з американських чиновників наголосив, що турецька транскордонна операція може бути неминуча.
Офіційна представниця цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед надіслала листа новообраному президенту США Дональду Трампу, в якому заявила, що військова операція Туреччини виглядає дедалі ймовірнішою і закликала його натиснути на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той не відправляв війська через кордон.
Ахмед переконана, що метою Туреччини є «встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви обіймете посаду, змусивши вас вступати з ними як з правителями нашої території». Вона також попередила, що “наслідки будуть катастрофічними”.
Видання нагадує, що під час першого президентського терміну Трамп частково вивів американські війська з північно-східної Сирії, після чого було відкрити шлях для широкомасштабного вторгнення Туреччини. Тоді загинули і були змушені покинути свої будинки сотні тисяч сирійців. вогню.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:02
там ще в іншого мандрівника в часі було про біткоєн по 100К а потім лям, і ще там про що, треба пошукати
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:09
detroytred написав:
Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції.
А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти.
В принципі, глобальний план має сенс...
Турции это не надо. Я думаю СИся задумал расширить территорию узкоглазых до урала, и для того чтобы переселить русских путину нужна Украина (Белорусь само собой). Диктаторы любят переселять народы
Как только аннексировали Крым туда сразу начали переселять людей но не с москвы и не с калининграда, а с урала, с перми например.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:27
барабашов
Спине ебздец,
Холява відмінно лікує хребти ухилянтам.
Введенням фіксуючого штиря трохи нижче хребта . Сантиметрів 40, які відчуваються як 60. Без сантиментів.
Віндерввфля - комбайн, підсилена пʼяним комбайнером з Дніпра.
Боєві є озраненіє - лейтенант Шуба і невідомогі статі самокатчіца. В рваних колготках.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:32
Hotab написав:
лейтенант Шуба і невідомогі статі самокатчіца. В рваних колготках.
казарменные фетиши? а ты ещё тот абортыш пидиди
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Додано: Вів 17 гру, 2024 23:52
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Ладно, будеш теж в шубі. Холодно. Ну і барабашов добряк , не пожлобицця
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