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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11349113501135111352

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:02

  Hotab написав:Холява відмінно лікує хребти ухилянтам.
Введенням фіксуючого штиря трохи нижче хребта . Сантиметрів 40, які відчуваються як 60. Без сантиментів. :D

Ти можешь свої лгбт забави з холявою не виставляти на люди?
Тихенько там грайтеся в своему клюбі бездітних збоченців.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:08

UA
Вертухвй, у тебе проф.деформація. Я про медицину, а ти все згадуєш як на зоні було..
І взагалі, барабашов все ще в пошуку , не заважай йому мріяти про 29см салямі. Він постійно згадує їх.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:18

Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:20

  Wirująświatła написав:Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?

а він знає що філіпінки ревниві?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:27

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?

а він знає що філіпінки ревниві?

и тебе тоже :(
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:29

  Wirująświatła написав:Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?

Є. Флер, СТМ.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:29

  Wirująświatła написав:Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?

Але погодився ти один .. За пальчикові батарейки

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?

а він знає що філіпінки ревниві?

Це всі знають крім тебе :lol:

А цікаво вийшло.. не встиг вертухай закінчити фразу «клуб бездітних», муха прилетів відразу: бдззз, де? Куди записуватись? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:39

  Hotab написав:Але погодився ти один .. За пальчикові батарейки
которые я тебе куда засунул? жопа вертолётная.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 00:55

Хлопці, треба більш толерантними бути-до Европи ж прямуемо. А там гомів як маку рясно-і нікого це не дивуе, це е норма. Так що треба припинити цей булінг,най собі люди бавляться хоч 60-сантиметровими.
Як казав класик-"кохайтеся,чорноброві,та не з москалями!"
Господар Вельзевула
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