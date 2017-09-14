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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:02
Hotab написав:
Холява відмінно лікує хребти ухилянтам.
Введенням фіксуючого штиря трохи нижче хребта . Сантиметрів 40, які відчуваються як 60. Без сантиментів.
Ти можешь свої лгбт забави з холявою не виставляти на люди?
Тихенько там грайтеся в своему клюбі бездітних збоченців.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:08
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Вертухвй, у тебе проф.деформація. Я про медицину, а ти все згадуєш як на зоні було..
І взагалі, барабашов все ще в пошуку , не заважай йому мріяти про 29см салямі. Він постійно згадує їх.
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Hotab
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:18
Hotab на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
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Wirująświatła
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:20
Wirująświatła написав:Hotab
на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
а він знає що філіпінки ревниві?
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flyman
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:27
flyman написав: Wirująświatła написав:Hotab
на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
а він знає що філіпінки ревниві?
и тебе тоже
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Wirująświatła
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:29
Wirująświatła написав:Hotab
на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
Є. Флер, СТМ.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:29
Wirująświatła написав:Hotab
на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
Але погодився ти один .. За пальчикові батарейки
flyman написав: Wirująświatła написав:Hotab
на форуме есть хоть кто то кому ты не предлагал интим?
а він знає що філіпінки ревниві?
Це всі знають крім тебе
А цікаво вийшло.. не встиг вертухай закінчити фразу «клуб бездітних», муха прилетів відразу: бдззз, де? Куди записуватись?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:39
Hotab написав:
Але погодився ти один .. За пальчикові батарейки
которые я тебе куда засунул? жопа вертолётная.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 00:55
Хлопці, треба більш толерантними бути-до Европи ж прямуемо. А там гомів як маку рясно-і нікого це не дивуе, це е норма. Так що треба припинити цей булінг,най собі люди бавляться хоч 60-сантиметровими.
Як казав класик-"кохайтеся,чорноброві,та не з москалями!"
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