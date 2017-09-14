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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11348113491135011351>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:13

detroytred выглядит логично. кажется путин хотел отката нато до 1992. Байден его послал. Если трамп на это пойдёт это будет поражение США и тех стран которые исключат из НАТО. Западу проще воевать с путиным руками Украины бесконечно. Тогда ни победы ни поражения.
  Banderlog написав:Байрактар? Леопард
хотаб в костюме леопарда!
‼️1500 тонн мазута, вытекшие в море из двух затонувших в Керченском заливе танкеров "Волгонефть", доплыли до берегов Краснодарского края. На пляжах под Анапой — экологическая катастрофа, в мазуте вязнут птицы. Тем временем у порта «Кавказ» готовится затонуть третий танкер, уже подавший сигнал бедствия. В трюмах также полно мазута.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев.

Мільон+- і так є воєнних мирного тила. Туди ще доплатять.
Мова ж не про них.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 гру, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:24

  Wirująświatła написав:detroytred выглядит логично. кажется путин хотел отката нато до 1992. Байден его послал. Если трамп на это пойдёт это будет поражение США и тех стран которые исключат из НАТО. Западу проще воевать с путиным руками Украины бесконечно. Тогда ни победы ни поражения.

Звісно, що на відкат ніхто б не погодився. Це з розрахунку "проси більшого".
В реалі пу вимагав не просуватися далі.
Але Джо показав півруки і навіть прямо в лоба йому впечатав про прийом незабаром ще 2 чи 3 членів.
(Що і зробив -- Фінляндія, Швеція).

Блінкен. Все ж є в мережі.
Теж прямо заявив -- хочеш воювати? То спробуй. Ми (ми!!!!) готові.

Ну і путло спробував...
В надії Київ за три дні)))))
А далі опа реал і тому Стамбул.

Але - ))))))))))
Бо не для того півруки путлу в Женеві показали)))))))))))

І як Джонсон визнав --- ми (Захід) самі винні, що слабенько сигналили пу про недопустимість повномасштабки проти України.

Яке нескінченно воювати???
Не буває такого.
Тому - до виснаження рфії (кого ж ще).
Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції.
А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти.
В принципі, глобальний план має сенс...
Всім чудовий, открім того, що Україна платить найвищу ціну. Сплачує банкет...
Шахи. Кожна фігура має свій статус і призначення. Сумно, блд.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 17 гру, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 22:33

  Schmit написав:

там прийнято в піджаках і краватках, дрескод одним словом, недавно натякнули, що в чужий монастир не ходять в з своїм уставом
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Туреччина готується до вторгнення в Сирію

Туреччина нарощує сили вздовж кордону із Сирією, що може вказувати на підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію, підконтрольну сирійським курдам. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців США.

За словами офіційних осіб, турецькі сили включають бійців ополчення, турецьких командос і артилерію у великій кількості, які зосереджені поблизу міста Айн-ель-Араб з курдським населенням на північному кордоні з Туреччиною.

Один з американських чиновників наголосив, що турецька транскордонна операція може бути неминуча.

Офіційна представниця цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед надіслала листа новообраному президенту США Дональду Трампу, в якому заявила, що військова операція Туреччини виглядає дедалі ймовірнішою і закликала його натиснути на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той не відправляв війська через кордон.

Ахмед переконана, що метою Туреччини є «встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви обіймете посаду, змусивши вас вступати з ними як з правителями нашої території». Вона також попередила, що “наслідки будуть катастрофічними”.

Видання нагадує, що під час першого президентського терміну Трамп частково вивів американські війська з північно-східної Сирії, після чого було відкрити шлях для широкомасштабного вторгнення Туреччини. Тоді загинули і були змушені покинути свої будинки сотні тисяч сирійців. вогню.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:02

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І ваша згадка про Китай в тему цю ж. Китай чітко сказав, що "час (на припинення) ще не настав".

Зображення

там ще в іншого мандрівника в часі було про біткоєн по 100К а потім лям, і ще там про що, треба пошукати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 23:09

  detroytred написав:Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції.
А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти.
В принципі, глобальний план має сенс...
Турции это не надо. Я думаю СИся задумал расширить территорию узкоглазых до урала, и для того чтобы переселить русских путину нужна Украина (Белорусь само собой). Диктаторы любят переселять народы :D Как только аннексировали Крым туда сразу начали переселять людей но не с москвы и не с калининграда, а с урала, с перми например.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:00

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Деньги на это вы дадите?

Ви за ті гроші уже скільки часу у посадці?

Вопрос не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:01

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:Який план?

не капитуляция

Не - понятно.
А что - да?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:07

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.


дело в том что мир изменился.
потому второй вариант сейчас не будет работать.

А какой будет?

Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.
ЛАД
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  #<1 ... 11348113491135011351>
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