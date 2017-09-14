|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 17 гру, 2024 22:13
detroytred
выглядит логично. кажется путин хотел отката нато до 1992. Байден его послал. Если трамп на это пойдёт это будет поражение США и тех стран которые исключат из НАТО. Западу проще воевать с путиным руками Украины бесконечно. Тогда ни победы ни поражения.
Banderlog написав:
Байрактар? Леопард
хотаб в костюме леопарда!
‼️1500 тонн мазута, вытекшие в море из двух затонувших в Керченском заливе танкеров "Волгонефть", доплыли до берегов Краснодарского края. На пляжах под Анапой — экологическая катастрофа, в мазуте вязнут птицы. Тем временем у порта «Кавказ» готовится затонуть третий танкер, уже подавший сигнал бедствия. В трюмах также полно мазута.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26404
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 17 гру, 2024 22:24
ЛАД написав:
Да, какое-то количество набрать удастся, но миллион добровольцев.
Мільон+- і так є воєнних мирного тила. Туди ще доплатять.
Мова ж не про них.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 17 гру, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37568
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 17 гру, 2024 22:24
Wirująświatła написав:detroytred
выглядит логично. кажется путин хотел отката нато до 1992. Байден его послал. Если трамп на это пойдёт это будет поражение США и тех стран которые исключат из НАТО. Западу проще воевать с путиным руками Украины бесконечно. Тогда ни победы ни поражения.
Звісно, що на відкат ніхто б не погодився. Це з розрахунку "проси більшого".
В реалі пу вимагав не просуватися далі.
Але Джо показав півруки і навіть прямо в лоба йому впечатав про прийом незабаром ще 2 чи 3 членів.
(Що і зробив -- Фінляндія, Швеція).
Блінкен. Все ж є в мережі.
Теж прямо заявив -- хочеш воювати? То спробуй. Ми (ми!!!!) готові.
Ну і путло спробував...
В надії Київ за три дні)))))
А далі опа реал і тому Стамбул.
Але - ))))))))))
Бо не для того півруки путлу в Женеві показали)))))))))))
І як Джонсон визнав --- ми (Захід) самі винні, що слабенько сигналили пу про недопустимість повномасштабки проти України.
Яке нескінченно воювати???
Не буває такого.
Тому - до виснаження рфії (кого ж ще).
Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції.
А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти.
В принципі, глобальний план має сенс...
Всім чудовий, открім того, що Україна платить найвищу ціну. Сплачує банкет...
Шахи. Кожна фігура має свій статус і призначення. Сумно, блд.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 17 гру, 2024 22:34, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31305
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2024 22:33
Schmit написав:
там прийнято в піджаках і краватках, дрескод одним словом, недавно натякнули, що в чужий монастир не ходять в з своїм уставом
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37568
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:00
ЗМІ: Туреччина готується до вторгнення в Сирію
Туреччина нарощує сили вздовж кордону із Сирією, що може вказувати на підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію, підконтрольну сирійським курдам. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців США.
За словами офіційних осіб, турецькі сили включають бійців ополчення, турецьких командос і артилерію у великій кількості, які зосереджені поблизу міста Айн-ель-Араб з курдським населенням на північному кордоні з Туреччиною.
Один з американських чиновників наголосив, що турецька транскордонна операція може бути неминуча.
Офіційна представниця цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед надіслала листа новообраному президенту США Дональду Трампу, в якому заявила, що військова операція Туреччини виглядає дедалі ймовірнішою і закликала його натиснути на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той не відправляв війська через кордон.
Ахмед переконана, що метою Туреччини є «встановити фактичний контроль над нашою землею до того, як ви обіймете посаду, змусивши вас вступати з ними як з правителями нашої території». Вона також попередила, що “наслідки будуть катастрофічними”.
Видання нагадує, що під час першого президентського терміну Трамп частково вивів американські війська з північно-східної Сирії, після чого було відкрити шлях для широкомасштабного вторгнення Туреччини. Тоді загинули і були змушені покинути свої будинки сотні тисяч сирійців. вогню.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 728
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:02
там ще в іншого мандрівника в часі було про біткоєн по 100К а потім лям, і ще там про що, треба пошукати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37568
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 17 гру, 2024 23:09
detroytred написав:
Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції.
А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти.
В принципі, глобальний план має сенс...
Турции это не надо. Я думаю СИся задумал расширить территорию узкоглазых до урала, и для того чтобы переселить русских путину нужна Украина (Белорусь само собой). Диктаторы любят переселять народы
Как только аннексировали Крым туда сразу начали переселять людей но не с москвы и не с калининграда, а с урала, с перми например.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26404
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 18 гру, 2024 01:00
Vadim_ написав: ЛАД написав:
Деньги на это вы дадите?
Ви за ті гроші уже скільки часу у посадці?
Вопрос не понял.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31905
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 18 гру, 2024 01:01
Прохожий написав: Banderlog написав:
Який план?
не капитуляция
Не - понятно.
А что - да?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31905
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 18 гру, 2024 01:07
tester7336 написав: ЛАД написав:
То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
дело в том что мир изменился.
потому второй вариант сейчас не будет работать.
А какой будет?
Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31905
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|77858
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|248921
|
|
|6076
|887384
|
|