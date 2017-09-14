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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11348113491135011351

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:26

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.


дело в том что мир изменился.
потому второй вариант сейчас не будет работать.

А какой будет?

Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.


в демократиях никто не хочет быть крайним. потому будут косить до последнего.
в диктатурах никто тебя не спрашивает что ты хочешь. потому всегда будет мясо.
потому куда мир изменится если начнутся войны - не трудно догадаться.
есть канеш вариант что демократии поймут что те кто не воюет должны жить хуже тех кто воюет что бы экономически стимулировать добровольцев - но вы в это верите?
вы представляете себе что судья или прокурор идут в поизносившихся шмотках и едят хлеб без масла а мимо них мчит на авто инвалид войны? гротескно?
на данный момент все наоборот - потому и нету желающих на фронт.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:54

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Но массовая мобилизация проходила со слезами жён и матерей и во время 2МВ. И вряд ли Сталин так легко находил миллионы добровольцев.
Да и немцы после 42-го вряд ли так уж рвались на фронт.


не знаю как у немцев а наши точно знали что расстреляют как изменника родины.
если бы сейчас стреляли за неявку по повестке то бусиков бы не было :roll:

Расстреляли - это вы загнули.
Точно не знаю, но, думаю, или лагеря, или штрафбат.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:55

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.


дело в том что мир изменился.
потому второй вариант сейчас не будет работать.

А какой будет?


Технологический. Собственно он уже как 50 лет есть. Изобретаешь оружие способное выжечь весь кислород на планете и никто никогда на тебя больше не нападет, ну пока у тебя хватит яиц не отдавать его под бумажные гарантии. Но это ж нудных неистаграмных физиков и математиков годами кормить и выращивать, не, это фуфуфу, проще наловить людей на улицах под быстро снятые патриотические ролики.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 01:59

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Но массовая мобилизация проходила со слезами жён и матерей и во время 2МВ. И вряд ли Сталин так легко находил миллионы добровольцев.
Да и немцы после 42-го вряд ли так уж рвались на фронт.


не знаю как у немцев а наши точно знали что расстреляют как изменника родины.
если бы сейчас стреляли за неявку по повестке то бусиков бы не было :roll:

Расстреляли - это вы загнули.
Точно не знаю, но, думаю, или лагеря, или штрафбат.


Только о кнуте и говорите, а ведь был еше и некислый пряник, в виде орденов и медалей играющих роль амулетов открывающих двери в социальные лифты, ведь тогда деньги не стоили ничего.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 02:06

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:............
Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.

в демократиях никто не хочет быть крайним. потому будут косить до последнего.
в диктатурах никто тебя не спрашивает что ты хочешь. потому всегда будет мясо.
потому куда мир изменится если начнутся войны - не трудно догадаться.
есть канеш вариант что демократии поймут что те кто не воюет должны жить хуже тех кто воюет что бы экономически стимулировать добровольцев - но вы в это верите?
вы представляете себе что судья или прокурор идут в поизносившихся шмотках и едят хлеб без масла а мимо них мчит на авто инвалид войны? гротескно?
на данный момент все наоборот - потому и нету желающих на фронт.
Речь будет не о том, жить лучше или хуже.
Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.
Возможно, ошибаюсь, я не Нострадамус.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 02:17

  katso написав:.....................
Только о кнуте и говорите, а ведь был еше и некислый пряник, в виде орденов и медалей играющих роль амулетов открывающих двери в социальные лифты, ведь тогда деньги не стоили ничего.

Это, по-моему, было важнее для "мотивированных".
Но сказать, что "тогда деньги не стоили ничего", тоже перебор.
Стоили. Не столько, сколько сегодня, но стоили и тогда.

  katso написав:
  ЛАД написав:.............
А какой будет?

Технологический. Собственно он уже как 50 лет есть. Изобретаешь оружие способное выжечь весь кислород на планете и никто никогда на тебя больше не нападет, ну пока у тебя хватит яиц не отдавать его под бумажные гарантии. Но это ж нудных неистаграмных физиков и математиков годами кормить и выращивать, не, это фуфуфу, проще наловить людей на улицах под быстро снятые патриотические ролики.
Этот вариант и сейчас есть, как вы и написали.
Только вместо возможности "выжечь весь кислород на планете" возможность взорвать шарик к чёртовой матери - ЯО. Пока что оно есть только у нескольких государств.
ЛАД
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