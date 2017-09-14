Додано: Сер 18 гру, 2024 01:26

ЛАД написав: tester7336 написав: ЛАД написав: То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту. То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.



дело в том что мир изменился.

потому второй вариант сейчас не будет работать. дело в том что мир изменился.потому второй вариант сейчас не будет работать.

А какой будет?



Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли. А какой будет?Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.

в демократиях никто не хочет быть крайним. потому будут косить до последнего.в диктатурах никто тебя не спрашивает что ты хочешь. потому всегда будет мясо.потому куда мир изменится если начнутся войны - не трудно догадаться.есть канеш вариант что демократии поймут что те кто не воюет должны жить хуже тех кто воюет что бы экономически стимулировать добровольцев - но вы в это верите?вы представляете себе что судья или прокурор идут в поизносившихся шмотках и едят хлеб без масла а мимо них мчит на авто инвалид войны? гротескно?на данный момент все наоборот - потому и нету желающих на фронт.