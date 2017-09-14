ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
дело в том что мир изменился. потому второй вариант сейчас не будет работать.
А какой будет?
Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.
в демократиях никто не хочет быть крайним. потому будут косить до последнего. в диктатурах никто тебя не спрашивает что ты хочешь. потому всегда будет мясо. потому куда мир изменится если начнутся войны - не трудно догадаться. есть канеш вариант что демократии поймут что те кто не воюет должны жить хуже тех кто воюет что бы экономически стимулировать добровольцев - но вы в это верите? вы представляете себе что судья или прокурор идут в поизносившихся шмотках и едят хлеб без масла а мимо них мчит на авто инвалид войны? гротескно? на данный момент все наоборот - потому и нету желающих на фронт.
ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
дело в том что мир изменился. потому второй вариант сейчас не будет работать.
А какой будет?
Технологический. Собственно он уже как 50 лет есть. Изобретаешь оружие способное выжечь весь кислород на планете и никто никогда на тебя больше не нападет, ну пока у тебя хватит яиц не отдавать его под бумажные гарантии. Но это ж нудных неистаграмных физиков и математиков годами кормить и выращивать, не, это фуфуфу, проще наловить людей на улицах под быстро снятые патриотические ролики.
ЛАД написав:............ Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.
в демократиях никто не хочет быть крайним. потому будут косить до последнего. в диктатурах никто тебя не спрашивает что ты хочешь. потому всегда будет мясо. потому куда мир изменится если начнутся войны - не трудно догадаться. есть канеш вариант что демократии поймут что те кто не воюет должны жить хуже тех кто воюет что бы экономически стимулировать добровольцев - но вы в это верите? вы представляете себе что судья или прокурор идут в поизносившихся шмотках и едят хлеб без масла а мимо них мчит на авто инвалид войны? гротескно? на данный момент все наоборот - потому и нету желающих на фронт.
Речь будет не о том, жить лучше или хуже. Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет. Возможно, ошибаюсь, я не Нострадамус.
katso написав:..................... Только о кнуте и говорите, а ведь был еше и некислый пряник, в виде орденов и медалей играющих роль амулетов открывающих двери в социальные лифты, ведь тогда деньги не стоили ничего.
Это, по-моему, было важнее для "мотивированных". Но сказать, что "тогда деньги не стоили ничего", тоже перебор. Стоили. Не столько, сколько сегодня, но стоили и тогда.
katso написав:
ЛАД написав:............. А какой будет?
Технологический. Собственно он уже как 50 лет есть. Изобретаешь оружие способное выжечь весь кислород на планете и никто никогда на тебя больше не нападет, ну пока у тебя хватит яиц не отдавать его под бумажные гарантии. Но это ж нудных неистаграмных физиков и математиков годами кормить и выращивать, не, это фуфуфу, проще наловить людей на улицах под быстро снятые патриотические ролики.
Этот вариант и сейчас есть, как вы и написали. Только вместо возможности "выжечь весь кислород на планете" возможность взорвать шарик к чёртовой матери - ЯО. Пока что оно есть только у нескольких государств.
detroytred написав:.................. Звісно, що на відкат ніхто б не погодився. Це з розрахунку "проси більшого". В реалі пу вимагав не просуватися далі. Але Джо показав півруки і навіть прямо в лоба йому впечатав про прийом незабаром ще 2 чи 3 членів. (Що і зробив -- Фінляндія, Швеція).
Блінкен. Все ж є в мережі. Теж прямо заявив -- хочеш воювати? То спробуй. Ми (ми!!!!) готові.
Ну і путло спробував... В надії Київ за три дні))))) А далі опа реал і тому Стамбул.
Але - )))))))))) Бо не для того півруки путлу в Женеві показали)))))))))))
І як Джонсон визнав --- ми (Захід) самі винні, що слабенько сигналили пу про недопустимість повномасштабки проти України.
Яке нескінченно воювати??? Не буває такого. Тому - до виснаження рфії (кого ж ще). Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції. А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти. В принципі, глобальний план має сенс... Всім чудовий, открім того, що Україна платить найвищу ціну. Сплачує банкет... Шахи. Кожна фігура має свій статус і призначення. Сумно, блд.
detroytred написав:Незабаром Турція підпалить їй Кавказ. По нафті танкерам он санкції. А там, дивись, в самі рашодрузі почнуть рашці палки вставляти. В принципі, глобальний план має сенс...
Турции это не надо. Я думаю СИся задумал расширить территорию узкоглазых до урала, и для того чтобы переселить русских путину нужна Украина (Белорусь само собой). Диктаторы любят переселять народы Как только аннексировали Крым туда сразу начали переселять людей но не с москвы и не с калининграда, а с урала, с перми например.
Читал что ханьцам не подходит климат сибири Вернее жить могут, как и негры в Харькове и Мацкве, но не любят они такое Манчжурам пох и нра, как и монголам Но ханьцев миллиард с гаком и сссэровские богатства нужны только для вахтового выкачивания(возможно руками и местных узкоглазых и лупомордых(непьющих 24/7/365) и за нормальную зарплату) В якутию и на таймыр с ямалом и уренгоем они точно не переедут, а в омско-томсках и рыть то нечего, разве что лес и рыбу с реки
katso написав:..................... Только о кнуте и говорите, а ведь был еше и некислый пряник, в виде орденов и медалей играющих роль амулетов открывающих двери в социальные лифты, ведь тогда деньги не стоили ничего.
Это, по-моему, было важнее для "мотивированных". Но сказать, что "тогда деньги не стоили ничего", тоже перебор. Стоили. Не столько, сколько сегодня, но стоили и тогда.
katso написав:
ЛАД написав:............. А какой будет?
Технологический. Собственно он уже как 50 лет есть. Изобретаешь оружие способное выжечь весь кислород на планете и никто никогда на тебя больше не нападет, ну пока у тебя хватит яиц не отдавать его под бумажные гарантии. Но это ж нудных неистаграмных физиков и математиков годами кормить и выращивать, не, это фуфуфу, проще наловить людей на улицах под быстро снятые патриотические ролики.
Этот вариант и сейчас есть, как вы и написали. Только вместо возможности "выжечь весь кислород на планете" возможность взорвать шарик к чёртовой матери - ЯО. Пока что оно есть только у нескольких государств.
Во первых бимбу на Новой земле уже рвали такую что поплавило там камни и что там типа почвы вообще А во вторых ядрёного и термоядрёного оружия в понимании как чего то компактного с гипербыстрой доставкой не существует, да и самолёт такую конструкцию как ускоритель(чтоб утрамбовать сперва электроны, а потом и протоны в весьма ограниченный для цепной лавинообразной! реакции обьём) хрен подымет Корабль,тем более с реактором как "бензобаком" - да Вот поэтому на Берлин ни в 45м, ни в 46м, ни позже не могли ничего сбросить, разве что свой фрицы могли ускоритель "разбалансировать в рамках опыта"