Додано: Сер 18 гру, 2024 03:39

Вот интересно, когда-то я писал и задавал вопросы.Сегодня то же самое, только другими словами, написалКраткое резюме.Победа в войне обеспечивается 3 основными параметрами - финансы. вооружения и людские ресурсы.С финансами благодаря партнёрам у нас более-менее благополучно и пока нет каких-то оснований ожидать ухудшения.С оружием так себе. Вроде, дают. Но столько, сколько со скрипом хватает для обороны. И то не очень. Для победы явно недостаточно. И улучшения не предвидится.С людскими ресурсами плохо.У врага тоже не очень, но, тем не менее, пока они обходятся без мобилизации, так, как на форуме мечтают, чтобы было у нас - материальным стимулированием.У нас, похоже, материальное стимулирование недостаточно для призыва, а с мобилизацией как-то не очень. Постоянно пишут о некомплекте на фронте и о том, что чуть ли не всех, кого можно, переводят в штурмовики. Уже пошли разговоры/требования партнёров о призыве 180летних.В итоге оснований для оптимизма не вижу. При сохранении существующей ситуации возможность победы не просматривается. Так же, как не видно перспектив изменения ситуации.На всё это здесь дают ответ: "Это капитуляция".Но никто так и не объяснил, на что можно надеяться.На обвал экономики РФ, бунт в России, развал РФ?Ожидание "чёрных лебедей" занятие, конечно, увлекательное, но малополезное. Когда-то это может произойти, но когда? Дотянем ли мы до этого и что к тому моменту будет с Украиной?Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.На что вы рассчитываете?Каким образом мы можем добиться победы?Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.