Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт?
Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит.
А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
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Додано: Сер 18 гру, 2024 03:05
Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт?
Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит.
А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Востаннє редагувалось tester7336 в Сер 18 гру, 2024 03:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 гру, 2024 03:11
Будет вариант, что никаких вариантов не понадобится. В современном мире миллионные армии просто ненужны. Регулярная армия и нормальное вооружение/системы защиты также призваны заставить разных «собирателей земель» задуматься о том, а стоит ли на кого-то нападать или же можно хорошо отхватить и убраться восвояси?
Какому именно миру? Тому, который живёт в 21-ом веке, где жизнь, права и свободы человека представляют ценность, меняться не придётся. Армии того мира сильны, и им просто не придётся «набирать» миллионы или закрывать границы по признаку пола. Меняться придётся нам, Украине.
Додано: Сер 18 гру, 2024 03:39
Вот интересно, когда-то я писал и задавал вопросы.
Сегодня то же самое, только другими словами, написал Banderlog viewtopic.php?p=5800063#p5800063.
Краткое резюме.
Победа в войне обеспечивается 3 основными параметрами - финансы. вооружения и людские ресурсы.
С финансами благодаря партнёрам у нас более-менее благополучно и пока нет каких-то оснований ожидать ухудшения. Правда, финансов именно на армию маловато.
С оружием так себе. Вроде, дают. Но столько, сколько со скрипом хватает для обороны. И то не очень. Для победы явно недостаточно. И улучшения не предвидится.
С людскими ресурсами плохо.
У врага тоже не очень, но, тем не менее, пока они обходятся без мобилизации, так, как на форуме мечтают, чтобы было у нас - материальным стимулированием.
У нас, похоже, материальное стимулирование недостаточно для призыва, а с мобилизацией как-то не очень. Постоянно пишут о некомплекте на фронте и о том, что чуть ли не всех, кого можно, переводят в штурмовики. Уже пошли разговоры/требования партнёров о призыве 18-летних.
В итоге оснований для оптимизма не вижу. При сохранении существующей ситуации возможность победы не просматривается. Так же, как не видно перспектив изменения ситуации.
На всё это здесь дают ответ: "Это капитуляция".
Но никто так и не объяснил, на что можно надеяться.
На обвал экономики РФ, бунт в России, развал РФ?
Ожидание "чёрных лебедей" занятие, конечно, увлекательное, но малополезное. Когда-то это может произойти, но когда? Дотянем ли мы до этого и что к тому моменту будет с Украиной?
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 гру, 2024 04:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 гру, 2024 04:05
Статья интересная, но об опасениях физиков-создателей бомбы, что взрыв ЯО может привести к цепной реакции, которая взорвёт всю Землю, известно давно. Сегодня уже проведены более 2000 испытаний, так что эти страхи в прошлом.
В статье понравилась фраза Комптона в связи с этими опасениями, не знал:
Это для наших Геростратов, желающих подорвать АЭС в случае поражения.
Додано: Сер 18 гру, 2024 04:12
Не знаю, на что они рассчитывают.
Возможно, не хотят отдавать последнее, считая, что с деньгами они, в крайнем случае, и на Западе проживут. Или очень уж уверены, что всю Украину не захватят или надеются как-то ужиться и новой властью. Это вполне реально. Оккупировать всю страну РФ не сможет и не будет. Посадят какое-то марионеточное правительство, которое будет выполнять все требования Москвы и всё.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 04:27
Перед 1 МВ после появления пулемёта тоже высказывались мысли, что с таким "супероружием" войны не возможны. Жизнь показала, что это было ошибкой. Ко 2 МВ появились более серьёзные вооружения, но и 2 МВ состоялась.
Вот после появления ЯО 3 МВ пока, к счастью, не было.
Но наша война показала, что в принципе возможна большая война, в которой стороны удерживаются от применения ЯО.
Именно тому, "который живёт в 21-ом веке". И "меняться" можно не только в отношении армий. Я как-то не уверен, что Европа согласится слушать пение муэдзинов в своих городах и требования к женщинам ходить в никабах.
Додано: Сер 18 гру, 2024 05:14
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