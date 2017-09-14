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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11349113501135111352

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 03:05

  ЛАД написав:Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.


Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт?
Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит.
А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Востаннє редагувалось tester7336 в Сер 18 гру, 2024 03:11, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 03:11

  ЛАД написав: А какой будет?

Будет вариант, что никаких вариантов не понадобится. В современном мире миллионные армии просто ненужны. Регулярная армия и нормальное вооружение/системы защиты также призваны заставить разных «собирателей земель» задуматься о том, а стоит ли на кого-то нападать или же можно хорошо отхватить и убраться восвояси?

  ЛАД написав: Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.

Какому именно миру? Тому, который живёт в 21-ом веке, где жизнь, права и свободы человека представляют ценность, меняться не придётся. Армии того мира сильны, и им просто не придётся «набирать» миллионы или закрывать границы по признаку пола. Меняться придётся нам, Украине.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 03:39

Вот интересно, когда-то я писал и задавал вопросы.
Сегодня то же самое, только другими словами, написал Banderlog viewtopic.php?p=5800063#p5800063.
Краткое резюме.
Победа в войне обеспечивается 3 основными параметрами - финансы. вооружения и людские ресурсы.
С финансами благодаря партнёрам у нас более-менее благополучно и пока нет каких-то оснований ожидать ухудшения. Правда, финансов именно на армию маловато.
С оружием так себе. Вроде, дают. Но столько, сколько со скрипом хватает для обороны. И то не очень. Для победы явно недостаточно. И улучшения не предвидится.
С людскими ресурсами плохо.
У врага тоже не очень, но, тем не менее, пока они обходятся без мобилизации, так, как на форуме мечтают, чтобы было у нас - материальным стимулированием.
У нас, похоже, материальное стимулирование недостаточно для призыва, а с мобилизацией как-то не очень. Постоянно пишут о некомплекте на фронте и о том, что чуть ли не всех, кого можно, переводят в штурмовики. Уже пошли разговоры/требования партнёров о призыве 18-летних.
В итоге оснований для оптимизма не вижу. При сохранении существующей ситуации возможность победы не просматривается. Так же, как не видно перспектив изменения ситуации.
На всё это здесь дают ответ: "Это капитуляция".
Но никто так и не объяснил, на что можно надеяться.
На обвал экономики РФ, бунт в России, развал РФ?
Ожидание "чёрных лебедей" занятие, конечно, увлекательное, но малополезное. Когда-то это может произойти, но когда? Дотянем ли мы до этого и что к тому моменту будет с Украиной?
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.

Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 гру, 2024 04:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 04:05

  katso написав:.............
Вот интересно - https://habr.com/ru/articles/575188/
Теллер предположил, что при запуске термоядерной реакции в атмосфере могут быть достигнуты настолько высокие температуры, что цепная реакция перекинется на атмосферный азот.
Статья интересная, но об опасениях физиков-создателей бомбы, что взрыв ЯО может привести к цепной реакции, которая взорвёт всю Землю, известно давно. Сегодня уже проведены более 2000 испытаний, так что эти страхи в прошлом.
В статье понравилась фраза Комптона в связи с этими опасениями, не знал:
«Это был бы конец света. Лучше стать рабами нацистов, чем стать палачами всего человечества»

Это для наших Геростратов, желающих подорвать АЭС в случае поражения.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 04:12

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.


Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт?
Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит.
А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Не знаю, на что они рассчитывают.
Возможно, не хотят отдавать последнее, считая, что с деньгами они, в крайнем случае, и на Западе проживут. Или очень уж уверены, что всю Украину не захватят или надеются как-то ужиться и новой властью. Это вполне реально. Оккупировать всю страну РФ не сможет и не будет. Посадят какое-то марионеточное правительство, которое будет выполнять все требования Москвы и всё.
.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 04:27

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав: А какой будет?

Будет вариант, что никаких вариантов не понадобится. В современном мире миллионные армии просто ненужны. Регулярная армия и нормальное вооружение/системы защиты также призваны заставить разных «собирателей земель» задуматься о том, а стоит ли на кого-то нападать или же можно хорошо отхватить и убраться восвояси?
Перед 1 МВ после появления пулемёта тоже высказывались мысли, что с таким "супероружием" войны не возможны. Жизнь показала, что это было ошибкой. Ко 2 МВ появились более серьёзные вооружения, но и 2 МВ состоялась.
Вот после появления ЯО 3 МВ пока, к счастью, не было.
Но наша война показала, что в принципе возможна большая война, в которой стороны удерживаются от применения ЯО.
  ЛАД написав: Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.

Какому именно миру? Тому, который живёт в 21-ом веке, где жизнь, права и свободы человека представляют ценность, меняться не придётся. Армии того мира сильны, и им просто не придётся «набирать» миллионы или закрывать границы по признаку пола. Меняться придётся нам, Украине.
Именно тому, "который живёт в 21-ом веке". И "меняться" можно не только в отношении армий. Я как-то не уверен, что Европа согласится слушать пение муэдзинов в своих городах и требования к женщинам ходить в никабах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 05:14

  барабашов написав:Манчжурам пох и нра, как и монголам
си всех узкоглазых считает своими поданными, в т.ч. Монголию и Казахстан. Кроме того почитайте какой климат на сервере Китая.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 06:23

  ЛАД написав:Но наша война показала, что в принципе возможна большая война, в которой стороны удерживаются от применения ЯО.

У одной из сторон нет ядерного оружия. Нам нет от чего удерживаться.

Наша война показала, что если у тебя нет средств сдерживания, то на тебя могут напасть. Наша война показала, что если у тебя нет нормальной армии, ПВО, авиации, ракет и т.д., то тебя рассматривают как лёгкую добычу и на тебя могут напасть. Наша война показала, что если ты 30 лет будешь водить дружбы с теми, кто хочет на тебя напасть, а не максимально вооружаться для защиты от этого нападения, то они на тебя нападут.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 09:33

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.


Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт?
Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит.
А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Не знаю, на что они рассчитывают.
Возможно, не хотят отдавать последнее, считая, что с деньгами они, в крайнем случае, и на Западе проживут. Или очень уж уверены, что всю Украину не захватят или надеются как-то ужиться и новой властью. Это вполне реально. Оккупировать всю страну РФ не сможет и не будет. Посадят какое-то марионеточное правительство, которое будет выполнять все требования Москвы и всё.
.


вот видите - и вы уже потихоньку пишете факторы почему сейчас мобилизация это не то что 200 лет назад. раньше так запросто нельзя было смыться.
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