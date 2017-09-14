Теллер предположил, что при запуске термоядерной реакции в атмосфере могут быть достигнуты настолько высокие температуры, что цепная реакция перекинется на атмосферный азот.
Статья интересная, но об опасениях физиков-создателей бомбы, что взрыв ЯО может привести к цепной реакции, которая взорвёт всю Землю, известно давно. Сегодня уже проведены более 2000 испытаний, так что эти страхи в прошлом. В статье понравилась фраза Комптона в связи с этими опасениями, не знал:
«Это был бы конец света. Лучше стать рабами нацистов, чем стать палачами всего человечества»
Это для наших Геростратов, желающих подорвать АЭС в случае поражения.
ЛАД написав:Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.
Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт? Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит. А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Не знаю, на что они рассчитывают. Возможно, не хотят отдавать последнее, считая, что с деньгами они, в крайнем случае, и на Западе проживут. Или очень уж уверены, что всю Украину не захватят или надеются как-то ужиться и новой властью. Это вполне реально. Оккупировать всю страну РФ не сможет и не будет. Посадят какое-то марионеточное правительство, которое будет выполнять все требования Москвы и всё. .
Будет вариант, что никаких вариантов не понадобится. В современном мире миллионные армии просто ненужны. Регулярная армия и нормальное вооружение/системы защиты также призваны заставить разных «собирателей земель» задуматься о том, а стоит ли на кого-то нападать или же можно хорошо отхватить и убраться восвояси?
Перед 1 МВ после появления пулемёта тоже высказывались мысли, что с таким "супероружием" войны не возможны. Жизнь показала, что это было ошибкой. Ко 2 МВ появились более серьёзные вооружения, но и 2 МВ состоялась. Вот после появления ЯО 3 МВ пока, к счастью, не было. Но наша война показала, что в принципе возможна большая война, в которой стороны удерживаются от применения ЯО.
ЛАД написав: Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.
Какому именно миру? Тому, который живёт в 21-ом веке, где жизнь, права и свободы человека представляют ценность, меняться не придётся. Армии того мира сильны, и им просто не придётся «набирать» миллионы или закрывать границы по признаку пола. Меняться придётся нам, Украине.
Именно тому, "который живёт в 21-ом веке". И "меняться" можно не только в отношении армий. Я как-то не уверен, что Европа согласится слушать пение муэдзинов в своих городах и требования к женщинам ходить в никабах.
ЛАД написав:Но наша война показала, что в принципе возможна большая война, в которой стороны удерживаются от применения ЯО.
У одной из сторон нет ядерного оружия. Нам нет от чего удерживаться.
Наша война показала, что если у тебя нет средств сдерживания, то на тебя могут напасть. Наша война показала, что если у тебя нет нормальной армии, ПВО, авиации, ракет и т.д., то тебя рассматривают как лёгкую добычу и на тебя могут напасть. Наша война показала, что если ты 30 лет будешь водить дружбы с теми, кто хочет на тебя напасть, а не максимально вооружаться для защиты от этого нападения, то они на тебя нападут.
ЛАД написав:Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.
Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт? Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит. А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Не знаю, на что они рассчитывают. Возможно, не хотят отдавать последнее, считая, что с деньгами они, в крайнем случае, и на Западе проживут. Или очень уж уверены, что всю Украину не захватят или надеются как-то ужиться и новой властью. Это вполне реально. Оккупировать всю страну РФ не сможет и не будет. Посадят какое-то марионеточное правительство, которое будет выполнять все требования Москвы и всё. .
вот видите - и вы уже потихоньку пишете факторы почему сейчас мобилизация это не то что 200 лет назад. раньше так запросто нельзя было смыться.
ЛАД написав:Вам не кажется, что вы чересчур оптимистичны?
Звісно що це суто суб'єктивне бачення на момент.
Але об'єктивно: рфія з 1991 року втрачає і втрачає зони свого впливу та контролю. Свій життєвий простір. Війна на виснаження не додасть їй здоров'я. В можновладцях суцільні старці... Ніяких нових ідей для розвитку, ніякої молодої крові нема.
Вона йде в напрямку тупіку. Навіть якщо уявити неймовірне, що вона отримає повну перемогу над Україною, то далі що? Санкції і протистояння з Заходом не зникне, навпаки - посилиться. Тягар утримання контролю над захопленим зросте. Кратно. Імхо: її ні повна перемога, ні програш не влаштовують. Що з цього витікає писати не буду.
Але: якщо очевидно і Штати (Захід) майже прямим текстом заявляли, що їм не потрібна Перемога над рфією (військова перемога), то провести аналогію і уявити, що рфії не потрібна повна (військова) перемога над Україною, цілком можна... Саме в цьому руслі все і йде. Але заштукатурено іншими фарбами.
ЛАД написав:То, что я знаю - 2 варианта - наёмники (если много денег) или принудительная мобилизация (если нужна очень большая армия, а денег не хватает). Последние лет 200 работали по 2-му варианту.
Думаю, что миру придётся меняться назад. И вы это ещё успеете увидеть. Я - вряд ли.
в демократиях никто не хочет быть крайним. потому будут косить до последнего. в диктатурах никто тебя не спрашивает что ты хочешь. потому всегда будет мясо. потому куда мир изменится если начнутся войны - не трудно догадаться. есть канеш вариант что демократии поймут что те кто не воюет должны жить хуже тех кто воюет что бы экономически стимулировать добровольцев - но вы в это верите? вы представляете себе что судья или прокурор идут в поизносившихся шмотках и едят хлеб без масла а мимо них мчит на авто инвалид войны? гротескно? на данный момент все наоборот - потому и нету желающих на фронт.
Есть уже давно другой вариант. В армии кормят, а на гражданке - нет. Опробовано в СССР во вторую мировую. Понятно, что там тоже диктатура была, иначе сложно добиться, чтобы жрать нечего было совсем. Но думаю, что это и в каком-нибудь варианте "управляемой демократии" тоже возможно.
Обсяги військової допомоги, яку надає адміністрація президента США Джо Байдена, мають забезпечити потреби України до кінця 2025 року, сказав 17 грудня під час пресбрифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.
«Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми все ще плануємо надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать їх (Україну – ред.) обладнанням, матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року», – сказав він. https://www.radiosvoboda.org/a/news-mil ... 43516.html