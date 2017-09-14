Додано: Сер 18 гру, 2024 10:51

detroytred написав: Вона йде в напрямку тупіку. Навіть якщо уявити неймовірне, що вона отримає повну перемогу над Україною, то далі що? Вона йде в напрямку тупіку. Навіть якщо уявити неймовірне, що вона отримає повну перемогу над Україною, то далі що?

Санкції і протистояння з Заходом не зникне, навпаки - посилиться. Тягар утримання контролю над захопленим зросте. Кратно.

Чого ж неймовірне-то? Того, що міст багато, і населення велике? Ну он в Херсоні і Мелітополі також населення було. Воно сильно допомогло під час окупації? З Херсону окупантів вибило не населення, а армія ззовні, а для цього вона потрібна бути. Як тільки армія втратить змогу до опору, то території окупувати великим питанням не стане.Ой не впевнений. В Європі також вже починають приходити до влади свої Трампи, що вважають вирішення своїх поточних проблем важливішою справою, ніж відновлення світового порядку. А вирішувати свої проблеми за рахунок торгівлі із країною-окупантом виглядає дуже привабливо, особливо коли всі інші більш-менш дотримуються санкцій, і виключають себе із конкурентної боротьби за ці ресурси.До речі, а всі помітили, що в будь-яких питаннях у відносинах із Заходом зараз Україна - це території, не окуповані Росією?-- Припинення вогню? Ну добре, давайте спробуємо припинити вогонь. Буде Україна, буде Росія, а де будуть окуповані території? Їх немає в цьому рівнянні.-- Давайте повертати біженців, нехай їдуть і працюють на економіку України, або воюють. Добре, але куди повертати біженців з Маріуполя? До Маріуполя? Так їх туди навіть не пускають. До не окупованої частини України? Ну, можливо, але куди саме? Ніхто про це не говорить. Їх немає, цих біженців, як і Маріуполя.-- Вступ до ЄС чи НАТО... Ну, ви зрозуміли.Що зміниться, якщо буде окупована вся Україна? Ну те саме. Буде Росія з одного боку, ЄС і НАТО з іншого. України просто не буде ні з якого боку, і всі будуть старанно робити вигляд, що цієї проблеми взагалі не існує. А ви кажете "санкції".