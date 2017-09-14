запросто-нет, а смиться завджи було реально, ще 350 років тому кріпаки бігли з курщини, орловщини, брянщини на теріторію , підконтрольну Богдану Хмельницькому, чи Річ Посполіту (або до Сибіру)
історичні персонажі: Гришка Отрепьев (біглий діякон)
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Додано: Сер 18 гру, 2024 10:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
запросто-нет, а смиться завджи було реально, ще 350 років тому кріпаки бігли з курщини, орловщини, брянщини на теріторію , підконтрольну Богдану Хмельницькому, чи Річ Посполіту (або до Сибіру)
історичні персонажі: Гришка Отрепьев (біглий діякон)
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:28
вот именно это обстоятельство а так же готовность брать города любой ценой (в т.ч. ценой экономического разрушения) и наводит на мысль что путин в этой игре не главный. Иначе его б уже остановил местный бизнес который убивается дефицитом раб.силы и высокой учётной ставкой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 гру, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:29
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:31
Так і Хантер такий. Але йому ви нічого не кажете.
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:31
Франція пожила, і нічо.
Герострати ваші, до речі.
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:35
Теж зелений депутат, який зробив усіх разом?
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:41
Коли обидві сторони голосять, що категорично проти заморозки, то це повністю природньо, логічно, зрозуміло.
Сенс є тільки за створення ситуації -- одна сторона хоча б на словах (а буде вона робити потім чи ні це вже інша справа) твердо заявляє-пропонує "давайте заморозимо" (як варіант по ЛБЗ) і от тоді що заспіває друга сторона у відповідь?!
Тобто питання лише в тому, чому поки жодна з сторін не зробила такий хід? Яка причина?
Лапей надав свою версію причини)))))))
Щось давно його не видно..
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:51
Чого ж неймовірне-то? Того, що міст багато, і населення велике? Ну он в Херсоні і Мелітополі також населення було. Воно сильно допомогло під час окупації? З Херсону окупантів вибило не населення, а армія ззовні, а для цього вона потрібна бути. Як тільки армія втратить змогу до опору, то території окупувати великим питанням не стане.
Ой не впевнений. В Європі також вже починають приходити до влади свої Трампи, що вважають вирішення своїх поточних проблем важливішою справою, ніж відновлення світового порядку. А вирішувати свої проблеми за рахунок торгівлі із країною-окупантом виглядає дуже привабливо, особливо коли всі інші більш-менш дотримуються санкцій, і виключають себе із конкурентної боротьби за ці ресурси.
До речі, а всі помітили, що в будь-яких питаннях у відносинах із Заходом зараз Україна - це території, не окуповані Росією?
-- Припинення вогню? Ну добре, давайте спробуємо припинити вогонь. Буде Україна, буде Росія, а де будуть окуповані території? Їх немає в цьому рівнянні.
-- Давайте повертати біженців, нехай їдуть і працюють на економіку України, або воюють. Добре, але куди повертати біженців з Маріуполя? До Маріуполя? Так їх туди навіть не пускають. До не окупованої частини України? Ну, можливо, але куди саме? Ніхто про це не говорить. Їх немає, цих біженців, як і Маріуполя.
-- Вступ до ЄС чи НАТО... Ну, ви зрозуміли.
Що зміниться, якщо буде окупована вся Україна? Ну те саме. Буде Росія з одного боку, ЄС і НАТО з іншого. України просто не буде ні з якого боку, і всі будуть старанно робити вигляд, що цієї проблеми взагалі не існує. А ви кажете "санкції".
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:52
В цьому і комедія Матриці...
Якщо в Байдена хоча б є кому запитати в нього про ціль. Респи запитували...
Бо "аби Україна змогла себе захистити" це не ціль.
То на рфії нікому))
Бо оті цілі війни, про які несе пу, теж кумедні.
Про кінцеві цілі всі вони мовчать, як риби.
Лише Матрицю крутять піплу.
Додано: Сер 18 гру, 2024 10:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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