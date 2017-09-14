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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11351113521135311354>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:раньше так запросто нельзя было смыться.


запросто-нет, а смиться завджи було реально, ще 350 років тому кріпаки бігли з курщини, орловщини, брянщини на теріторію , підконтрольну Богдану Хмельницькому, чи Річ Посполіту (або до Сибіру)

історичні персонажі: Гришка Отрепьев (біглий діякон)
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:28

  detroytred написав:Санкції і протистояння з Заходом не зникне, навпаки - посилиться. Тягар утримання контролю над захопленим зросте. Кратно.
Імхо: її ні повна перемога, ні програш не влаштовують.
вот именно это обстоятельство а так же готовность брать города любой ценой (в т.ч. ценой экономического разрушения) и наводит на мысль что путин в этой игре не главный. Иначе его б уже остановил местный бизнес который убивается дефицитом раб.силы и высокой учётной ставкой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 гру, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:29

"Слуга народу" Куницький за 3 місяці не повернувся із "відрядження", - ЗМІ
Путч:
Зробити усіх разом, а потім здриснути з країни мрій Зеленського! Потужно!
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:31

  Schmit написав:"Слуга народу" Куницький за 3 місяці не повернувся із "відрядження", - ЗМІ
Путч:
Зробити усіх разом, а потім здриснути з країни мрій Зеленського! Потужно!

Так і Хантер такий. Але йому ви нічого не кажете.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:31

  ЛАД написав:
  katso написав:.............
Вот интересно - https://habr.com/ru/articles/575188/
Теллер предположил, что при запуске термоядерной реакции в атмосфере могут быть достигнуты настолько высокие температуры, что цепная реакция перекинется на атмосферный азот.
Статья интересная, но об опасениях физиков-создателей бомбы, что взрыв ЯО может привести к цепной реакции, которая взорвёт всю Землю, известно давно. Сегодня уже проведены более 2000 испытаний, так что эти страхи в прошлом.
В статье понравилась фраза Комптона в связи с этими опасениями, не знал:
«Это был бы конец света. Лучше стать рабами нацистов, чем стать палачами всего человечества»

Это для наших Геростратов, желающих подорвать АЭС в случае поражения.

Франція пожила, і нічо.
Герострати ваші, до речі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:35

  Hotab написав:
  Schmit написав:"Слуга народу" Куницький за 3 місяці не повернувся із "відрядження", - ЗМІ
Путч:
Зробити усіх разом, а потім здриснути з країни мрій Зеленського! Потужно!

Так і Хантер такий. Але йому ви нічого не кажете.

Теж зелений депутат, який зробив усіх разом?
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:41

  prodigy написав:Небензя нахамил на сессии ООН-роcію не прагне до заморозки війни
Ермак відповів на питання о переговорах

Коли обидві сторони голосять, що категорично проти заморозки, то це повністю природньо, логічно, зрозуміло.

Сенс є тільки за створення ситуації -- одна сторона хоча б на словах (а буде вона робити потім чи ні це вже інша справа) твердо заявляє-пропонує "давайте заморозимо" (як варіант по ЛБЗ) і от тоді що заспіває друга сторона у відповідь?!

Тобто питання лише в тому, чому поки жодна з сторін не зробила такий хід? Яка причина?
Лапей надав свою версію причини)))))))
Щось давно його не видно..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:51

  detroytred написав:Вона йде в напрямку тупіку. Навіть якщо уявити неймовірне, що вона отримає повну перемогу над Україною, то далі що?
Чого ж неймовірне-то? Того, що міст багато, і населення велике? Ну он в Херсоні і Мелітополі також населення було. Воно сильно допомогло під час окупації? З Херсону окупантів вибило не населення, а армія ззовні, а для цього вона потрібна бути. Як тільки армія втратить змогу до опору, то території окупувати великим питанням не стане.
Санкції і протистояння з Заходом не зникне, навпаки - посилиться. Тягар утримання контролю над захопленим зросте. Кратно.
Ой не впевнений. В Європі також вже починають приходити до влади свої Трампи, що вважають вирішення своїх поточних проблем важливішою справою, ніж відновлення світового порядку. А вирішувати свої проблеми за рахунок торгівлі із країною-окупантом виглядає дуже привабливо, особливо коли всі інші більш-менш дотримуються санкцій, і виключають себе із конкурентної боротьби за ці ресурси.

До речі, а всі помітили, що в будь-яких питаннях у відносинах із Заходом зараз Україна - це території, не окуповані Росією?

-- Припинення вогню? Ну добре, давайте спробуємо припинити вогонь. Буде Україна, буде Росія, а де будуть окуповані території? Їх немає в цьому рівнянні.

-- Давайте повертати біженців, нехай їдуть і працюють на економіку України, або воюють. Добре, але куди повертати біженців з Маріуполя? До Маріуполя? Так їх туди навіть не пускають. До не окупованої частини України? Ну, можливо, але куди саме? Ніхто про це не говорить. Їх немає, цих біженців, як і Маріуполя.

-- Вступ до ЄС чи НАТО... Ну, ви зрозуміли.

Що зміниться, якщо буде окупована вся Україна? Ну те саме. Буде Росія з одного боку, ЄС і НАТО з іншого. України просто не буде ні з якого боку, і всі будуть старанно робити вигляд, що цієї проблеми взагалі не існує. А ви кажете "санкції".
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:52

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Санкції і протистояння з Заходом не зникне, навпаки - посилиться. Тягар утримання контролю над захопленим зросте. Кратно.
Імхо: її ні повна перемога, ні програш не влаштовують.
вот именно это обстоятельство а так же готовность брать города любой ценой (в т.ч. ценой экономического разрушения) и наводит на мысль что путин в этой игре не главный. Иначе его б уже остановил местный бизнес который убивается дефицитом раб.силы и высокой учётной ставкой.

В цьому і комедія Матриці...

Якщо в Байдена хоча б є кому запитати в нього про ціль. Респи запитували...
Бо "аби Україна змогла себе захистити" це не ціль.
То на рфії нікому))
Бо оті цілі війни, про які несе пу, теж кумедні.
Про кінцеві цілі всі вони мовчать, як риби.
Лише Матрицю крутять піплу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Манчжурам пох и нра, как и монголам
си всех узкоглазых считает своими поданными, в т.ч. Монголию и Казахстан. Кроме того почитайте какой климат на сервере Китая.
На сервері дійсно прохолодно
Faceless
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