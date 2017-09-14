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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 гру, 2024 10:59
Schmit написав: Hotab написав:
Так і Хантер такий. Але йому ви нічого не кажете.
Теж зелений депутат, який зробив усіх разом?
Нет: он (в отличии от "слуги") к зелени вообще никакого отношения не имеет -- даже, немножечко, наоборот. Можете считать его политическим беженцем
Востаннє редагувалось _hunter
в Сер 18 гру, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 10:59
M-Audio написав: detroytred написав:
Вона йде в напрямку тупіку. Навіть якщо уявити неймовірне, що вона отримає повну перемогу над Україною, то далі що?
Чого ж неймовірне-то? Того, що міст багато, і населення велике? Ну он в Херсоні і Мелітополі також населення було. Воно сильно допомогло під час окупації? З Херсону окупантів вибило не населення, а армія ззовні, а для цього вона потрібна бути. Як тільки армія втратить змогу до опору, то території окупувати великим питанням не стане.
Санкції і протистояння з Заходом не зникне, навпаки - посилиться. Тягар утримання контролю над захопленим зросте. Кратно.
Ой не впевнений. В Європі також вже починають приходити до влади свої Трампи, що вважають вирішення своїх поточних проблем важливішою справою, ніж відновлення світового порядку. А вирішувати свої проблеми за рахунок торгівлі із країною-окупантом виглядає дуже привабливо, особливо коли всі інші більш-менш дотримуються санкцій, і виключають себе із конкурентної боротьби за ці ресурси.
До речі, а всі помітили, що в будь-яких питаннях у відносинах із Заходом зараз Україна - це території, не окуповані Росією?
-- Припинення вогню? Ну добре, давайте спробуємо припинити вогонь. Буде Україна, буде Росія, а де будуть окуповані території? Їх немає в цьому рівнянні.
-- Давайте повертати біженців, нехай їдуть і працюють на економіку України, або воюють. Добре, але куди повертати біженців з Маріуполя? До Маріуполя? Так їх туди навіть не пускають. До не окупованої частини України? Ну, можливо, але куди саме? Ніхто про це не говорить. Їх немає, цих біженців, як і Маріуполя.
-- Вступ до ЄС чи НАТО... Ну, ви зрозуміли.
Що зміниться, якщо буде окупована вся Україна? Ну те саме. Буде Росія з одного боку, ЄС і НАТО з іншого. України просто не буде ні з якого боку, і всі будуть старанно робити вигляд, що цієї проблеми взагалі не існує. А ви кажете "санкції".
Звісно я трошки утрирую))
Ймовірне все...
Але Байден показав півруки пу в Женеві, щоб Україну повністю віддати і зняти санкції тощо по ітогу? Ні.
Тому й кажу про неймовірність повного програшу України, бо підтримка ЗСУ буде.
Це вже наявне.
А в рфії ніяких глибинних неймовірних змін для зростання потужності, щоб захоплювати великі міста України, не бачиться на горизонті.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:00
detroytred написав:
Бо оті цілі війни, про які несе пу, теж кумедні.
Про кінцеві цілі всі вони мовчать, як риби.
а как вам мы не воюем с народом Украины? похоже на то что расчищают территорию под кого-то, особенно обстрелами подстанций, чтобы выехало как можно больше. Возможно Шольц в курсе настоящих целей поэтому принимает беженцев безлимитно. Я тут постил видео DW где говорили что соц.службы могут забрать ребёнка у украинки за... намерение вернуться в Украину
. Типа считается что это подвергает жизнь и здоровье ребенка опасности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 гру, 2024 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:05
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо оті цілі війни, про які несе пу, теж кумедні.
Про кінцеві цілі всі вони мовчать, як риби.
а как вам мы не воюем с народом Украины?
Матриця. Ілюзія.
Руйнує в хлам економіку, знищує інфраструктуру, демографію країни, активну частину нації -- і каже, що не воює з народом.
Повномасштабна війна - це апріорі війна з народом країни.
Ключове -- поки ударів по "центрам прийняття рішень" майже нема....
З обох сторін....
Коли воюють по-справжньому, то (намагаються) знищувати еліти...
Поки рамки.
Тому і отаке...
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:15
Schmit
Теж зелений депутат, який зробив усіх разом?
Це треба уточнювати, не впевнений.
А яке це має значення? Ви не дозволяєте порушувати закони лише «слугам»? Невже ви упереджено ставитесь?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:22
Hotab написав:Schmit
Теж зелений депутат, який зробив усіх разом?
Це треба уточнювати, не впевнений.
А яке це має значення? Ви не дозволяєте порушувати закони лише «слугам»? Невже ви упереджено ставитесь?
А Закон
-- что в первом, что во втором случае нарушен не был.
Там больше вопрос к "слугам": почему у "слуги" мандат не забирают -- если нарушение таки было?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:35
_hunter написав:
Там больше вопрос к "слугам": почему у "слуги" мандат не забирают -- если нарушение таки было?
Це ви так вирішили самі, до кого «больше вопрос»?
А якщо питання «больше»саме до вас за порушення закону ? Та притягнення до відповідальності за ухилення від мобілізації ??
Але з вами ухилянтом все зрозуміло давно. Зі Шмітом незрозуміло. Оця вибіркова відповідальність. Бачить лише «слуг» порушення.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:35
detroytred написав:
Водночас ми, як на рівні суспільства, так і на рівні уряду, стараємось уникати розмов про те, як ми будемо воювати, якщо ця війна триватиме 10 і більше років. Я розумію, що така постановка питання дуже лякає і викликає депресію та швидку відповідь, що це неможливо.
Але, враховуючи, що альтернативою є поразка, окупація і масові репресії та примусове переміщення – повірте, ми будемо воювати стільки, скільки потрібно. Навіть в умовах, значно гірших, ніж зараз. Просто будемо до цього менше готові і втратимо більше людей та територій, бо думали, що це скоро закінчитьс
Тобто завгосп верховного головноєбланствующого визнає, що стратегії. в них нема. Виключно тактичні рішення... Тому ми й в жопі...
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