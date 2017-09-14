Letusrock написав:і 90% місцевих рад стоячими оваціями приймають "план перемоги", навіть Бойко косить під прихильника "потужності до кінця"
тут мышеловка кто хочет конца войны на текущих границах или заморозку тот зраднык и агент кремля, надо хотеть границы 2022 (1991) и до останьоі верби. Главно чтобы зе оставался у власти и Запад это спонсировал. Если он не уйдёт война не закончится никогда. Пуиину слепят еще 10 двойников и через 30 лет он будет таким же молодым и энергичным
к слову , энергичным он никогда не был, в последние годы таким стал. Например, когда прыгал с трапа самолёта
ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США). Аналогично, "рфії не потрібна повна (військова) перемога над Україною". Им нужна покорная Украина. Военная победа только средство достижения этой цели.
То може Захід хоче довічно контролювати расію через війну в Україні, а расія хоче розхитувати захід через війну в Україні... нам куди діватися
А на горі що Заходу, що Сходу країни-"царі гори".
В нас же колія.. А коли потрапив в колію, то залишається лише віра та оптимізм за будь-яких обставин, розкладів та перспектив. Що і малюється за віконцем.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 гру, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:.............. В статье понравилась фраза Комптона в связи с этими опасениями, не знал: [quote] «Это был бы конец света. Лучше стать рабами нацистов, чем стать палачами всего человечества»
Это для наших Геростратов, желающих подорвать АЭС в случае поражения.
Франція пожила, і нічо. Герострати ваші, до речі.
Вы в последнее время начали писать очень загадочно. Не понял ни первую, ни вторую фразу.[/quote]Та ніби зрозуміло. Уряд вішистів у Франції. А про Геростратів - то про росіян, більше ніхто регулярно всьому цивілізованому світу не погрожує ядерною війною і тотальним знищенням
Faceless написав:А про Геростратів - то про росіян, більше ніхто регулярно всьому цивілізованому світу не погрожує ядерною війною і тотальним знищенням
Захід купує в рф сировину. На ці гроші рф будує орешники, щоб заибошить Захід. В 80х роках китайці сиділи на деревах та шили кеди вручну. Потім прийшов Захід. Навчив, дав технології щоб мати клопіт що робити зараз з Китаєм та його протеже. К. Маркс правий. Капіталісти пропадуть веревку на якій їх повісять.
Востаннє редагувалось UA в Сер 18 гру, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:*Зеленский в Le Parisien: "Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров"...
"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости"...
По его словам, в "заморозке" войны и быстрых договоренностях с Россией есть "опасность"... "Мы должны поставить Путина на место"...
"Когда он (Трамп) будет там (в Белом доме,), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации"...
"Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими"...* (С) _________________________________ Прямим текстом вже каже. Тут вже навіть самий тугомислячий допетрить що. Єрмак ж лише проінформував, що будуть робити. Що буде далі і до чого треба готуватися. По суті "кров, піт та сльози". Тільки іншими словами.
Трамп. Трамп пропонує угоду, а Зе - а-ля "нам нужна победа... мы за ценой не постоим". Навіщо було прапори змінювати...
Faceless написав:А про Геростратів - то про росіян, більше ніхто регулярно всьому цивілізованому світу не погрожує ядерною війною і тотальним знищенням
Захід купує в рф сировину. На ці гроші рф будує орешники, щоб заибошить Захід. В 80х роках китайці сиділи на деревах та шили кеди вручну. Потім прийшов Захід. Навчив, дав технології щоб мати клопіт що робити зараз з Китаєм та його протеже. К. Маркс правий. Капіталісти пропадуть веревку на якій їх повісять.
Це ще заааааадовго до Маркса)))
З легенди якогось племені -- "і нашим же пір'ям" (думка орла, якого пронзила стріла з його же пір'ям).
питання про можливість появи європейського миротворчого контингенту планує винести на обговорення західних лідерів та очільників саме президент Франції Еммануель Макрон. Хоча президент Фінляндії Александр Стубб радить не забігати наперед, адже це потребуватиме дозволу ООН, а там, як відомо, Росія і Китай, як постійні члени Радбезу, мають право вето й можуть заблокувати будь-яке рішення.
Незрозуміло до чого тут ООН. Україна запросила кого хоче і хто хоче. А ще краще -- подарувала би смугу землі біля фронту натівським країнам. Так ми і не в НАТО, але ті нати всюди довкола нас. 😁
До того ж, за словами високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас, перш ніж говорити про європейські миротворчі війська в Україні, треба досягти миру, на що Росія не налаштована.
Взагалі неясно. А для чого ті війська, якщо вже мир?
Розміщення європейських миротворчих чи моніторингових військ на лінії розмежування, як нещодавно повідомляла The Wall Street Journal, пропонує Трамп у своєму плані врегулювання війни Росії проти України, який ще формується. Ці сили слідкуватимуть за дотриманням режиму припинення вогню. Деякі ЗМІ писали, що можливість появи європейського контингенту в Україні Еммануель Макрон обговорював із прем’єром Польщі у Варшаві 12 грудня. Після цього Дональд Туск заявив: поки що свої війська Польща відправляти не збирається.
Але взагалі вражає, що хоч якісь європ.країни готові слати війська. Чомусь була думка, що вони всі вкінець елоїзовані, ще гірше аніж ми, і воювати вже взагалі нездатні будуть...