detroytred написав:

*Зеленский в Le Parisien:"Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров"..."Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся...По его словам, в "заморозке" войны и быстрых договоренностях с Россией есть "опасность"... "Мы должны поставить Путина на место"..."Когда он (Трамп) будет там (в Белом доме,), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации"..."Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими"...* (С)_________________________________Прямим текстом вже каже.Тут вже навіть самий тугомислячий допетрить що.Єрмак ж лише проінформував, що будуть робити. Що буде далі і до чого треба готуватися.По суті "кров, піт та сльози". Тільки іншими словами.Трамп. Трамп пропонує угоду, а Зе - а-ля "нам нужна победа... мы за ценой не постоим".Навіщо було прапори змінювати...