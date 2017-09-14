detroytred написав:*Зеленский в Le Parisien: "Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров"...
"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости"...
По его словам, в "заморозке" войны и быстрых договоренностях с Россией есть "опасность"... "Мы должны поставить Путина на место"...
"Когда он (Трамп) будет там (в Белом доме,), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации"...
"Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими"...* (С) _________________________________ Прямим текстом вже каже. Тут вже навіть самий тугомислячий допетрить що. Єрмак ж лише проінформував, що будуть робити. Що буде далі і до чого треба готуватися. По суті "кров, піт та сльози". Тільки іншими словами.
Трамп. Трамп пропонує угоду, а Зе - а-ля "нам нужна победа... мы за ценой не постоим". Навіщо було прапори змінювати...
Не так. По-моему, тут упор на выделенном.
Там виділене --- при мові за "ущерб". Не загибель..., а саме "ущерб". Відмова від згоди на (з) будь-яким ущербом. Лише ущербом.
І згадані президенти та прем'єр-міністри про відмову від незалежності України не говорять.
Faceless написав:------------------------------------------------------------------ ЛАД
flyman написав:------------------------------- ЛАД .............. В статье понравилась фраза Комптона в связи с этими опасениями, не знал:
«Это был бы конец света. Лучше стать рабами нацистов, чем стать палачами всего человечества» ------------------------------- Это для наших Геростратов, желающих подорвать АЭС в случае поражения.
Франція пожила, і нічо. Герострати ваші, до речі.
Вы в последнее время начали писать очень загадочно. Не понял ни первую, ни вторую фразу. ------------------------------------------------------------------- Та ніби зрозуміло. Уряд вішистів у Франції. А про Геростратів - то про росіян, більше ніхто регулярно всьому цивілізованому світу не погрожує ядерною війною і тотальним знищенням
Виноват, торможу, не доспал сегодня. Но я писал о наших, форумных.
detroytred написав:............. Бінго! Так війна те і робить -- послаблює. Саме послаблення і є гарантією майбутньої тривалої покори. (Якщо і не покори, то, як мінімум, відсутності або зменшення загрози). І чим глибше послаблення, тим більші і триваліші гарантії.
А просто погодження на покору -- це пшик... Пусті слова або літери на папері.
Рфія вважає, що послабить Україну до відповідного стану. А Захід вважає, що послабить рфію до відповідного стану. Ляпота... Тим, хто на горі цієї піраміди.
Есть разница. Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
detroytred написав:*Зеленский в Le Parisien: "Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров"...
"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости"...
По его словам, в "заморозке" войны и быстрых договоренностях с Россией есть "опасность"... "Мы должны поставить Путина на место"...
"Когда он (Трамп) будет там (в Белом доме,), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации"...
"Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими"...* (С) _________________________________ Прямим текстом вже каже. Тут вже навіть самий тугомислячий допетрить що. Єрмак ж лише проінформував, що будуть робити. Що буде далі і до чого треба готуватися. По суті "кров, піт та сльози". Тільки іншими словами.
Трамп. Трамп пропонує угоду, а Зе - а-ля "нам нужна победа... мы за ценой не постоим". Навіщо було прапори змінювати...
Не так. По-моему, тут упор на выделенном.
Там виділене --- при мові за "ущерб". Не загибель..., а саме "ущерб". Відмова від згоди на (з) будь-яким ущербом. Лише ущербом.
І згадані президенти та прем'єр-міністри про відмову від незалежності України не говорять.
Потеря независимости тоже "ущерб". И потеря независимости не обязательно исчезновение страны как таковой. Государство может продолжать формальное существование, но при этом быть полностью зависимым от другого. Как та же Франция, упомянутая flyman"ом. Путин, скорее всего, ставил именно такую цель. Превратить Украину в вариант Белоруссии, возможно, даже более зависимой, но включение в состав РФ, если и желалось, то только в будущем.
ЛАД написав:Есть разница. Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
І чого ж тоді рфія не зупиняється?)) Отже перелічені вами очевидності вона бачить не гірше за вас.
ЛАД написав:Есть разница. Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
из одного не следует другое. истощение рф пока что больше миф, кроме дикого роста цен других признаков истощения нет. Есть люди и тг каналы которые ежедневно изучают этот вопрос, анализируя всю доступную информацию.