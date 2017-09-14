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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1135711358113591136011361 ... 11363>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:кроме дикого роста цен других признаков истощения нет.

Криза у будівництві, незабаром ймовірне банкрутство найбільших забудовників. самальот і пік вже кілька місяців летять униз
Індекс дохідності корпоративнх облігацій зріс до 28%
Ризик дефолту зріс в 6 разів
У ВТБ дефіцит ліквідності на 2 трлн
Монополії, як пошта та ржд, вже по результатам цього року показують майже нульовий прибуток
Доходність облігацій:
Автодор 30%
Почта росії - 28%
РЖД - 26%
КАМАЗ - 31%
ростелеком - 26%
Плюс на додачу очікується найнижчий за десятиліття врожай зернових в 2025 році
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:21

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:кроме дикого роста цен других признаков истощения нет.

Криза у будівництві, незабаром ймовірне банкрутство найбільших забудовників. самальот і пік вже кілька місяців летять униз
Індекс дохідності корпоративнх облігацій зріс до 28%
Ризик дефолту зріс в 6 разів
У ВТБ дефіцит ліквідності на 2 трлн
Монополії, як пошта та ржд, вже по результатам цього року показують майже нульовий прибуток
Доходність облігацій:
Автодор 30%
Почта росії - 28%
РЖД - 26%
КАМАЗ - 31%
ростелеком - 26%
Плюс на додачу очікується найнижчий за десятиліття врожай зернових в 2025 році

Не там ищите признаки, ищите как Wirująświatła в российских СМИ, там их нет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:39

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Есть разница.
Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.

І чого ж тоді рфія не зупиняється?))
Отже перелічені вами очевидності вона бачить не гірше за вас.

Так своих целей она пока не добилась.
Цель-то была не ослабление Украины, а превращение её в зависимое государство-сателлит.
И согласия Запада на переформатирование международных отношений, о чём вы писали, она тоже не добилась.
А истощение у них пока не наступило. Экономические проблемы, конечно, есть, но, в общем, пока тянут. И уровень жизни народа пока не упал (во всяком случае, существенно), т.е. нет причин для массового недовольства.
Рост доходности облигаций, о кот. написал Faceless это, конечно, нехороший признак, но только признак, народ на это внимания не обращает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 16:49

  ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).

Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).

Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.

Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:00

  alex_dvornichenko написав:Не там ищите признаки, ищите как Wirująświatła в российских СМИ, там их нет
украинские сми лучше знают что происходит на рф.)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:00

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).

Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).

Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.

Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.

Соглашусь с каждым предложением. Хельсинские соглашения о нерушимости были нужны СССР в первую очередь, так как это признании политических и территориальных реальностей в Европе, какие были на момент окончания второй мировой и создания стран соц.лагеря. Сейчас, когда СССР распался и страны соц.лагеря перекрасились, РФ уже не нужны правила установленные СССР, ей свербит (имперский зуд) заноново создавать сферы влияния, аналогичные странам варшавского договора.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 18 гру, 2024 17:02, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:01

Faceless у нас жопа гораздо больше, но если взять ваши метрики то выйдет все замечательно, учетная ставка 13,5 банки в супер прибылях.
117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года
клондайк а не экономика. И образец стабильности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 гру, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:04

  Wirująświatła написав:Faceless у нас жопа гораздо больше, если взять ваши метрики то выйдет все замечательно, учетная ставка 13,5 банки в супер прибылях.
117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года

Зачем нас сравнивать с РФ ? мы обьект агресивного нападения, наш дефицит бюджета закрывается помощью стран союзников.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:06

  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав:Faceless у нас жопа гораздо больше, если взять ваши метрики то выйдет все замечательно, учетная ставка 13,5 банки в супер прибылях.
117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года

Зачем нас сравнивать с РФ ? мы обьект агресивного нападения, наш дефицит бюджета закрывается помощью стран союзников.
вы открыли мне омерику. Если нам до сих пор не жопа, то на рф дела ещё в 5 раз лучше. Потому что они живут без разрушений инфраструктуры и внешних вливаний. Была бы там на горизонте жопа, путин бегал бы по всем посредникам чтобы о чем то договориться.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:19

  Wirująświatła написав:цит бюджета закрывается помощью стран союзников.
вы открыли мне омерику. Если нам до сих пор не жопа, то на рф дела ещё в 5 раз лучше. Потому что они живут без разрушений инфраструктуры и внешних вливаний. Была бы там на горизонте жопа, путин бегал бы по всем посредникам чтобы о чем то договориться.[/quote]
Нам не будет жопа в экономике, пока будет помощь, у рф жопа приближается, сомневаюсь что ей начнут помогать деньгами. А продолжают они только то, что у них получается - убивать, разрушать, пока власть считает, что если народ "будет меньше есть" то это не проблема. Настанет опа в экономике, тогда и ситуация на поле боя может поменяться. ПРоедают жир, а нас кормят, это не одно и тоже.
alex_dvornichenko
 
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