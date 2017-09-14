Додано: Сер 18 гру, 2024 17:19

Wirująświatła написав: цит бюджета закрывается помощью стран союзников. цит бюджета закрывается помощью стран союзников.

вы открыли мне омерику. Если нам до сих пор не жопа, то на рф дела ещё в 5 раз лучше. Потому что они живут без разрушений инфраструктуры и внешних вливаний. Была бы там на горизонте жопа, путин бегал бы по всем посредникам чтобы о чем то договориться.[/quote]Нам не будет жопа в экономике, пока будет помощь, у рф жопа приближается, сомневаюсь что ей начнут помогать деньгами. А продолжают они только то, что у них получается - убивать, разрушать, пока власть считает, что если народ "будет меньше есть" то это не проблема. Настанет опа в экономике, тогда и ситуация на поле боя может поменяться. ПРоедают жир, а нас кормят, это не одно и тоже.