RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 113581135911360113611136211363>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:28

  detroytred написав:Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир.
"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.

Перекладаю на зрозумілу мову: "Дайте нам ще пару років попастись біля корита, а коли тут настане катастрофа ми зі всім баблом без проблем звалимо в США(або де-інде)".
Кулеба вже так зробив.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:35

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир.
"Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.

Перекладаю на зрозумілу мову: "Дайте нам ще пару років попастись біля корита, а коли тут настане катастрофа ми зі всім баблом без проблем звалимо в США(або де-інде)".
Кулеба вже так зробив.

Це і є їх реальний план.
Schmit
 
Повідомлень: 4712
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:40

Орбан - Зеленському: "На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність
Тимчасове перемир'я і обмін полоненими нам не потрібно, ми ж такі потужні на фронті, шо капець.
Schmit
 
Повідомлень: 4712
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 17:55

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Есть разница.
Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет
Рост доходности облигаций, о кот. написал Faceless это, конечно, нехороший признак, но только признак, народ на это внимания не обращает.

чисто з особистих спостережень в росії населення сильно закредитоване. по нерухомості точно.
Щодо падіння доходів держпошти і держзалізниці то гадаю держава може собі дозволити тримати їх і збитковими. ) все таки втрати в цих тут можуть компенсуватись в інших областях. Якось дивно коли держ. витрати на будівництво автодоріг вважаються нормальними, чи допустим на бюрократію армію медицину.
А пошта і жд мають бути обовязково прибутковими.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:03

  detroytred написав:Але об'єктивно: рфія з 1991 року втрачає і втрачає зони свого впливу та контролю. Свій життєвий простір.

Не об'єктивно зовсім.
Якраз в 1991 в Москви була мінімальна зона впливу! Сьогодні ця зона значно розширена: Чечня, Крим, Донбас, Білорусь, Грузія. - нові зони впливу, які з'явились після 1991.
Севастополь був "спірною територією" за яку точились суперечки, зараз по-факту ні.
Тобто об'єктивно :D :D : рфія здобуває(розширяє) зони впливу з 1991 року.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:08

Сергій Громенко
Чому я залишаюся оптимістом в історичній перспективі.
Подивіться на мапу Росії. Сірий колір - незаселені території, червоний - зі зникаючим населенням, і лише зелений - зі зростаючим (і то, зважте, приростають в основному не етнічні русскіє).
Раніше чи пізніше, з кров'ю чи без, але політичні кордони Росії прийдуть у відповідність до демографічних.
Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4700
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 2005 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якось дивно коли держ. витрати на будівництво автодоріг вважаються нормальними, чи допустим на бюрократію армію медицину.
А пошта і жд мають бути обовязково прибутковими.

Та мова не про принцип. Та ж ржд: падіння прибутку з очікуваних раніше 122 млрд до 15 це додаткова діра в доходах більше 100 млрд. А бюджет і так сильно дефіцитний. І таких дір чим далі тим більше.
"народ на это внимания не обращает", але воно так завжди - увагу звернуть, коли найбільші банки потребуватимуть докапіталізації в трильйони кожен, ключові компанії в галузях потребуватимуть сотень мільярдів кожна, кредити вже більше 30% річних, знизять облікову - інфляція прискориться, не знизять - економіка падатиме ще швидше без кредитів.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35747
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8099 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:16

  Schmit написав:Орбан - Зеленському: "На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність
Тимчасове перемир'я і обмін полоненими нам не потрібно, ми ж такі потужні на фронті, шо капець.

На Україну хіба Угорщина напала?
Чи може Путін вже висловив згоду з цією пропозицією?
M-Audio
 
Повідомлень: 3335
З нами з: 23.03.11
Подякував: 620 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:20

  ЛАД написав:Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.

"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5832
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:20

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).

Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).

Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.

Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.

Я не читал эти правила , а кем, как и чем они гарантированы?Типа Будапештских?
Если кто то чувствует свою силу и безнаказвнность ему безразлично на правила и договорённости , пока реально не ткнут мордой в уборну
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3385
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 113581135911360113611136211363>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Vadim_, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 77954
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 249025
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4478)
18.12.2024 18:11
Ринок ОВДП (7167)
18.12.2024 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.