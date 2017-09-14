detroytred написав:Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир. "Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.
Перекладаю на зрозумілу мову: "Дайте нам ще пару років попастись біля корита, а коли тут настане катастрофа ми зі всім баблом без проблем звалимо в США(або де-інде)". Кулеба вже так зробив.
detroytred написав:Єрмак назвав умову для початку перемовин про сталий мир. "Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним, тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, тож попереду неймовірно велика робота", – висловився посадовець.
Перекладаю на зрозумілу мову: "Дайте нам ще пару років попастись біля корита, а коли тут настане катастрофа ми зі всім баблом без проблем звалимо в США(або де-інде)". Кулеба вже так зробив.
ЛАД написав:Есть разница. Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет Рост доходности облигаций, о кот. написал Faceless это, конечно, нехороший признак, но только признак, народ на это внимания не обращает.
чисто з особистих спостережень в росії населення сильно закредитоване. по нерухомості точно. Щодо падіння доходів держпошти і держзалізниці то гадаю держава може собі дозволити тримати їх і збитковими. ) все таки втрати в цих тут можуть компенсуватись в інших областях. Якось дивно коли держ. витрати на будівництво автодоріг вважаються нормальними, чи допустим на бюрократію армію медицину. А пошта і жд мають бути обовязково прибутковими.
detroytred написав:Але об'єктивно: рфія з 1991 року втрачає і втрачає зони свого впливу та контролю. Свій життєвий простір.
Не об'єктивно зовсім. Якраз в 1991 в Москви була мінімальна зона впливу! Сьогодні ця зона значно розширена: Чечня, Крим, Донбас, Білорусь, Грузія. - нові зони впливу, які з'явились після 1991. Севастополь був "спірною територією" за яку точились суперечки, зараз по-факту ні. Тобто об'єктивно : рфія здобуває(розширяє) зони впливу з 1991 року.
Чому я залишаюся оптимістом в історичній перспективі. Подивіться на мапу Росії. Сірий колір - незаселені території, червоний - зі зникаючим населенням, і лише зелений - зі зростаючим (і то, зважте, приростають в основному не етнічні русскіє). Раніше чи пізніше, з кров'ю чи без, але політичні кордони Росії прийдуть у відповідність до демографічних.
Banderlog написав:Якось дивно коли держ. витрати на будівництво автодоріг вважаються нормальними, чи допустим на бюрократію армію медицину. А пошта і жд мають бути обовязково прибутковими.
Та мова не про принцип. Та ж ржд: падіння прибутку з очікуваних раніше 122 млрд до 15 це додаткова діра в доходах більше 100 млрд. А бюджет і так сильно дефіцитний. І таких дір чим далі тим більше. "народ на это внимания не обращает", але воно так завжди - увагу звернуть, коли найбільші банки потребуватимуть докапіталізації в трильйони кожен, ключові компанії в галузях потребуватимуть сотень мільярдів кожна, кредити вже більше 30% річних, знизять облікову - інфляція прискориться, не знизять - економіка падатиме ще швидше без кредитів.
ЛАД написав:Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
"давно ослаблена" це відколи давно? хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).
Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).
Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.
Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
Я не читал эти правила , а кем, как и чем они гарантированы?Типа Будапештских? Если кто то чувствует свою силу и безнаказвнность ему безразлично на правила и договорённости , пока реально не ткнут мордой в уборну