АндрейМ написав:Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).
Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.
Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
Я не читал эти правила , а кем, как и чем они гарантированы?Типа Будапештских? Если кто то чувствует свою силу и безнаказвнность ему безразлично на правила и договорённости , пока реально не ткнут мордой в уборну
Цілком згідний. Правила можливо були, але вони були неписані(умовні). Ось Ірак - захопив чужу території, але США(Захід) були сильні і Ірак відгріб. РФ - захопив чужу територію, але США(Захід) стали слабкі, тому РФ не відгрібла.
ЛАД написав:Есть разница. Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
І чого ж тоді рфія не зупиняється?)) Отже перелічені вами очевидності вона бачить не гірше за вас.
Патаму что у неё покупают не смотря на санкции ископаемые за деньги как европа так и другие страны кто наложил санкции, наложили и покупают так и остальной мир
alex_dvornichenko написав:Нам не будет жопа в экономике, пока будет помощь, у рф жопа приближается, сомневаюсь что ей начнут помогать деньгами. А продолжают они только то, что у них получается - убивать, разрушать, пока власть считает, что если народ "будет меньше есть" то это не проблема. Настанет опа в экономике, тогда и ситуация на поле боя может поменяться. ПРоедают жир, а нас кормят, это не одно и тоже.
небезпека в чому? вони проїдають жир. Ми проїдаєм мясо. Ми втрачаєм робочу силу, енергетику, промисловість. Вродь висіти на допомозі і непогана ідея. Но хто Вам сказав що та допомога буде безкінечною? А головне, що заставляє думати що захід буде гнати ту допомогу і після війни? Що відновить нам довоєнну економіку. Якось до війни такого альтруїзму заходу не було... якби ці гроші, що вони влили в війну вони вклали в нашу економіку Україна б взолотіла. Потом, є підозри, що частину допомоги нам надали не бєзвозмєздно а в кредит. І тим хто не поїде з тяжко нажитим під час війни жить в лондон доведеться таки віддавати.
ЛАД написав:Bobua Никто не собирается посылать войска на войну в Украину. Речь идёт о миротворцах. А для этого нужно решение ООН.
Де у раші право вето па закону?
в совбезі ООН. Хоча це неважливо. Вся ця куєта коїться вже третій рік тому що ніхто не хочеі не буде воювати з расією. Чому хтось вирішив що якись миротворці на це погодяться. ПРиїхали англічани на лінію розмежування. потрапили під КАБи, або умовний французський контингент, навіть не на фронті, приїхав у Львів, отримав пару "Кинжалів". Це не напад на НАТО? Подальші дії героїчних "миротвоців"? Миротворці будуть коли все утрясуть з расією, для виду діяльності "партнерів", коли війскових дій і так більше не буде. А коли їх не буде, кацапи озвучили ( чотири області + ніякого нато)
Востаннє редагувалось d44 в Сер 18 гру, 2024 18:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але об'єктивно: рфія з 1991 року втрачає і втрачає зони свого впливу та контролю. Свій життєвий простір.
Не об'єктивно зовсім. Якраз в 1991 в Москви була мінімальна зона впливу! Сьогодні ця зона значно розширена: Чечня, Крим, Донбас, Білорусь, Грузія. - нові зони впливу, які з'явились після 1991. Севастополь був "спірною територією" за яку точились суперечки, зараз по-факту ні. Тобто об'єктивно : рфія здобуває(розширяє) зони впливу з 1991 року.
Тобто до Криму, Донбасу (Майдану) Україна не знаходилась під впливом мацкви (рфія не мала значних інструментів впливу на Україну)? Зоною впливу ви вважаєте тільки прямо захоплені-окуповані-анексовані території?
Це не так. Власне на пряме захоплення вона і пішла тільки з причини втрати впливу та контролю. Яскравий приклад Білорусь... На неї рфія не напала, не захоплює. Бо вважає, що має достатній рівень впливу та контролю.
Оте єльциновське "беріть свободи скільки хочете" - да було, але недовго.
АндрейМ написав:Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).
Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.
Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
Я не читал эти правила , а кем, как и чем они гарантированы?Типа Будапештских? Если кто то чувствует свою силу и безнаказвнность ему безразлично на правила и договорённости , пока реально не ткнут мордой в уборну
Цілком згідний. Правила можливо були, але вони були неписані(умовні). Ось Ірак - захопив чужу території, але США(Захід) були сильні і Ірак відгріб. РФ - захопив чужу територію, [u]але США(Захід) стали слабкі, тому РФ не відгрібла.[/u]
Wirująświatła написав:кроме дикого роста цен других признаков истощения нет.
Криза у будівництві, незабаром ймовірне банкрутство найбільших забудовників. самальот і пік вже кілька місяців летять униз Індекс дохідності корпоративнх облігацій зріс до 28% Ризик дефолту зріс в 6 разів У ВТБ дефіцит ліквідності на 2 трлн Монополії, як пошта та ржд, вже по результатам цього року показують майже нульовий прибуток Доходність облігацій: Автодор 30% Почта росії - 28% РЖД - 26% КАМАЗ - 31% ростелеком - 26% Плюс на додачу очікується найнижчий за десятиліття врожай зернових в 2025 році
банкротство девелоперів сильно вплине на рост економіки, будівництво (в Китаї довгі роки було одним локомотивів росту економіки, в наші дні Китай від будивництво житла переключився на електрокари). Електрокари рф не загрожують, збанкротують девелопери-недобудови будуть роками стоять і руйнуватись.Економіка перейде в фазу рецесії.
“Ми більше не сфера впливу росії”: в Польщі святково відкрили базу ВМС США.
“Весь світ ясно побачить, що це більше не сфера інтересів росії, – заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на церемонії відкриття. – З польської точки зору це стратегічно найважливіша річ”. https://mind.ua/news/20281513-mi-bilshe ... u-vms-ssha 14 ЛИСТОПАДА 2024 А в НАТО вступила Польща у 1999 році.
Але з відкриттям постійної бази США робить отаку заяву.