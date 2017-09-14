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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1136011361113621136311364 ... 11366>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:50

  detroytred написав:Тобто до Криму, Донбасу (Майдану) Україна не знаходилась під впливом мацкви (рфія не мала значних інструментів впливу на Україну)?
Зоною впливу ви вважаєте тільки прямо захоплені-окуповані-анексовані території?

Знаходилась в деякій мірі, невеликій(в залежності від президента України).
Так, захоплена територія - це територія 100% впливу. Не захоплена територія - це очевидно менше ніж 100% вплив.
З цієї логіки випливає що з 1991 року зона впливу зросла.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:56

  Vadim_ написав:Шо их ослабило и кем?

Важке питання. Коротка відповідь - в 1990 і в 2003 президентами були Буші, в 2014/2022 - Обама/Байден. Неозброєним оком видно різницю між Бушами і Обамою/Байденом.
Чому американський народ обирав таких слабодухих президентів - не до мене питання.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:58

Стосовно великого дядька))

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).

Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).

Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.

Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.

Перший пошук видав.
Для студентів:
*Зокрема, у майбутньому, вона схожим чином трактувалася американським президентом Вудро Вільсоном: “Доктрина є виключно національною політикою Сполучених Штатів і має стосунок до національної безпеки та життєвих інтересів”.

Генрі Кісінджер у своїй праці “Дипломатія” надає Доктрині Монро дуже важливого значення. Він вважає, що проголошені принципи були не просто словами, а рішучим попередженням та виявом готовності протидіяти європейській експансії в Західну півкулю.*
https://studies.in.ua/mvidn_seminar/894 ... monro.html

Нехай хтось спробує розмістити свою базу на незалежній Кубі)))
І не тільки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:59

  detroytred написав:“Ми більше не сфера впливу росії”: в Польщі святково відкрили базу ВМС США.

“Весь світ ясно побачить, що це більше не сфера інтересів росії, – заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на церемонії відкриття. – З польської точки зору це стратегічно найважливіша річ”.
https://mind.ua/news/20281513-mi-bilshe ... u-vms-ssha
14 ЛИСТОПАДА 2024
А в НАТО вступила Польща у 1999 році.

Але з відкриттям постійної бази США робить отаку заяву.

І розумно робить
а не на навмання нічього не отримавши пиз діти що нас вже приймуть завтра у НАТО і приймуть от оть у ЄС і надрочувати рф на війну?

де Україна і де Польша наразі?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 18 гру, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:02

detroytred Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ми втрачаєм робочу силу, енергетику, промисловість.
Вродь висіти на допомозі і непогана ідея. Но хто Вам сказав що та допомога буде безкінечною?

Дейнега в тій процитованый статті пропонує готуватись до 10 років війни, тобто з вічним президентом та Єрмаком (які будуть відкидати будь-які розмови про мир, перемиря, РПВ поки є хочаб песи і коти яких ще можна мобілізувати), та депутатами які свої мандати почнуть передавати в спадок.
Якщо війна закінчиться якось не так, то важко уявити того безумця який захоче бути президентом в нашій "Німеччині 1920-х" 2.0
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:07

  d44 написав:
  Vadim_ написав:Никто не собирается посылать войска на войну в Украину.
Речь идёт о миротворцах. А для этого нужно решение ООН.

  Vadim_ написав:Де у раші право вето па закону?

  d44 написав:в совбезі ООН.

Небыло голосования в ООН о приняти НОВОГО члена в виде РФ после распада СССР, она там незаконно , но её бабки решают нерешаемое
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:08

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:“Ми більше не сфера впливу росії”: в Польщі святково відкрили базу ВМС США.

“Весь світ ясно побачить, що це більше не сфера інтересів росії, – заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на церемонії відкриття. – З польської точки зору це стратегічно найважливіша річ”.
https://mind.ua/news/20281513-mi-bilshe ... u-vms-ssha
14 ЛИСТОПАДА 2024
А в НАТО вступила Польща у 1999 році.

Але з відкриттям постійної бази США робить отаку заяву.

І розумно робить
а не на навмання нічього не отримавши пиз діти що нас вже приймуть завтра у НАТО і приймуть от оть у ЄС,
де Україна і де Польша наразі?

саме так, якось поляки не додумались показувати факери москалям в умовному 1997. Видно не такі потужні як ми
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:14

  andrijk777 написав:detroytred Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте. :D

Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:16

  Letusrock написав:саме так, якось поляки не додумались показувати факери москалям в умовному 1997. Видно не такі потужні як ми

Імовірно , державою керують розумні люди і патріоти Держави а не ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 18 гру, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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