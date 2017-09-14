detroytred написав:Тобто до Криму, Донбасу (Майдану) Україна не знаходилась під впливом мацкви (рфія не мала значних інструментів впливу на Україну)? Зоною впливу ви вважаєте тільки прямо захоплені-окуповані-анексовані території?
Знаходилась в деякій мірі, невеликій(в залежності від президента України). Так, захоплена територія - це територія 100% впливу. Не захоплена територія - це очевидно менше ніж 100% вплив. З цієї логіки випливає що з 1991 року зона впливу зросла.
Важке питання. Коротка відповідь - в 1990 і в 2003 президентами були Буші, в 2014/2022 - Обама/Байден. Неозброєним оком видно різницю між Бушами і Обамою/Байденом. Чому американський народ обирав таких слабодухих президентів - не до мене питання.
ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).
Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).
Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.
Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
Перший пошук видав. Для студентів: *Зокрема, у майбутньому, вона схожим чином трактувалася американським президентом Вудро Вільсоном: “Доктрина є виключно національною політикою Сполучених Штатів і має стосунок до національної безпеки та життєвих інтересів”.
Генрі Кісінджер у своїй праці “Дипломатія” надає Доктрині Монро дуже важливого значення. Він вважає, що проголошені принципи були не просто словами, а рішучим попередженням та виявом готовності протидіяти європейській експансії в Західну півкулю.* https://studies.in.ua/mvidn_seminar/894 ... monro.html
Нехай хтось спробує розмістити свою базу на незалежній Кубі))) І не тільки.
detroytred написав:“Ми більше не сфера впливу росії”: в Польщі святково відкрили базу ВМС США.
“Весь світ ясно побачить, що це більше не сфера інтересів росії, – заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на церемонії відкриття. – З польської точки зору це стратегічно найважливіша річ”. https://mind.ua/news/20281513-mi-bilshe ... u-vms-ssha 14 ЛИСТОПАДА 2024 А в НАТО вступила Польща у 1999 році.
Але з відкриттям постійної бази США робить отаку заяву.
І розумно робить а не на навмання нічього не отримавши пиз діти що нас вже приймуть завтра у НАТО і приймуть от оть у ЄС і надрочувати рф на війну?
де Україна і де Польша наразі?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 18 гру, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Ми втрачаєм робочу силу, енергетику, промисловість. Вродь висіти на допомозі і непогана ідея. Но хто Вам сказав що та допомога буде безкінечною?
Дейнега в тій процитованый статті пропонує готуватись до 10 років війни, тобто з вічним президентом та Єрмаком (які будуть відкидати будь-які розмови про мир, перемиря, РПВ поки є хочаб песи і коти яких ще можна мобілізувати), та депутатами які свої мандати почнуть передавати в спадок. Якщо війна закінчиться якось не так, то важко уявити того безумця який захоче бути президентом в нашій "Німеччині 1920-х" 2.0
detroytred написав:“Ми більше не сфера впливу росії”: в Польщі святково відкрили базу ВМС США.
“Весь світ ясно побачить, що це більше не сфера інтересів росії, – заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на церемонії відкриття. – З польської точки зору це стратегічно найважливіша річ”. https://mind.ua/news/20281513-mi-bilshe ... u-vms-ssha 14 ЛИСТОПАДА 2024 А в НАТО вступила Польща у 1999 році.
Але з відкриттям постійної бази США робить отаку заяву.
І розумно робить а не на навмання нічього не отримавши пиз діти що нас вже приймуть завтра у НАТО і приймуть от оть у ЄС, де Україна і де Польша наразі?
саме так, якось поляки не додумались показувати факери москалям в умовному 1997. Видно не такі потужні як ми