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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113611136211363113641136511366>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:16

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте. :D

Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.

А можна пальцем тикнути(показати на карті) цю "зону впливу США"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:19

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.

"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?

Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"?
Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Хотя "длительно" он уже поддерживает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:19

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Bobua
Никто не собирается посылать войска на войну в Украину.
Речь идёт о миротворцах. А для этого нужно решение ООН.

Де у раші право вето па закону?

В Совете Безопасности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:24

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте. :D

Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.

А можна пальцем тикнути(показати на карті) цю "зону впливу США"?

Так це тільки американці можуть показати.
Які саме території вони вважають своїми зонами впливу.

Я Кубу навів для безспорності.
Є суверенна незалежна Куба.
Може ж на свою територію кого хоче запросити? Той же Китай багато може їй заплатити, за свою базу на її території.
Чи якісь країни центральної Америки не хочуть підзаробити на рівному місці.

Які ж проблеми в них?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:24

  prodigy написав:...........
банкротство девелоперів сильно вплине на рост економіки, будівництво (в Китаї довгі роки було одним локомотивів росту економіки, в наші дні Китай від будивництво житла переключився на електрокари). Електрокари рф не загрожують, збанкротують девелопери-недобудови будуть роками стоять і руйнуватись.Економіка перейде в фазу рецесії.

перейде.
И?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:27

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).

Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).

Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.

Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.

Вы не юрист случайно?
Официальные "законы" и договоры не поменялись.
Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись и фактические порядки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:28

  M-Audio написав:
  Schmit написав:Орбан - Зеленському: "На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність
Тимчасове перемир'я і обмін полоненими нам не потрібно, ми ж такі потужні на фронті, шо капець.

На Україну хіба Угорщина напала?

Поки ні, але з таким потужними керівництвом...
  M-Audio написав:Чи може Путін вже висловив згоду з цією пропозицією?

Можливо, не публічно.
Орбан просто так би не заявляв, що "На столі лежить пропозиція про припинення вогню..."
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:31

  ЛАД написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Bobua
Никто не собирается посылать войска на войну в Украину.
Речь идёт о миротворцах. А для этого нужно решение ООН.

Де у раші право вето па закону?

В Совете Безопасности.

Вона там по за законом
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:31

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:Шо их ослабило и кем?

Важке питання. Коротка відповідь - в 1990 і в 2003 президентами були Буші, в 2014/2022 - Обама/Байден. Неозброєним оком видно різницю між Бушами і Обамою/Байденом.
Чому американський народ обирав таких слабодухих президентів - не до мене питання.

Субъективный идеализм. :)
Ослабило их изменение экономического баланса благодаря развитию более отсталых стран, например, БРИКС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:33

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.

"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?

Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"?
Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Хотя "длительно" он уже поддерживает.

Не маніпулюйте. Я задав чітке питання, яке стосується слова "давно" а не слова "ослаблена". В 2023 вона була "давно ослаблена" чи ні?

Я не сумніваються що Захід буде підтримувати "стільки, скільки треба", питання тільки до розмірів цієї підтримки. Він(розмір) може просто впасти в рази і все. Підтримка буде, але не 40 мільярдів, а 10. А на 10 ми не зможемо воювати, ось і все.
andrijk777
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