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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:16
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте.
Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.
А можна пальцем тикнути(показати на карті) цю "зону впливу США"?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:19
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Украина уже давно ослаблена
и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная
война не нужна.
"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"?
Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Хотя "длительно" он уже поддерживает.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:19
Vadim_ написав: ЛАД написав:Bobua
Никто не собирается посылать войска на войну в Украину.
Речь идёт о миротворцах. А для этого нужно решение ООН.
Де у раші право вето па закону?
В Совете Безопасности.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:24
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте.
Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.
А можна пальцем тикнути(показати на карті) цю "зону впливу США"?
Так це тільки американці можуть показати.
Які саме території вони вважають своїми зонами впливу.
Я Кубу навів для безспорності.
Є суверенна незалежна Куба.
Може ж на свою територію кого хоче запросити? Той же Китай багато може їй заплатити, за свою базу на її території.
Чи якісь країни центральної Америки не хочуть підзаробити на рівному місці.
Які ж проблеми в них?
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detroytred
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:24
prodigy написав:
...........
банкротство девелоперів сильно вплине на рост економіки, будівництво (в Китаї довгі роки було одним локомотивів росту економіки, в наші дні Китай від будивництво житла переключився на електрокари). Електрокари рф не загрожують, збанкротують девелопери-недобудови будуть роками стоять і руйнуватись.Економіка перейде в фазу рецесії.
перейде.
И?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:27
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США
).
Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).
Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.
Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
Вы не юрист случайно?
Официальные "законы" и договоры не поменялись.
Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись и фактические
порядки.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:28
M-Audio написав:
На Україну хіба Угорщина напала?
Поки ні, але з таким потужними керівництвом...
M-Audio написав:
Чи може Путін вже висловив згоду з цією пропозицією?
Можливо, не публічно.
Орбан просто так би не заявляв, що "На столі лежить пропозиція про припинення вогню..."
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:31
ЛАД написав: Vadim_ написав: ЛАД написав:Bobua
Никто не собирается посылать войска на войну в Украину.
Речь идёт о миротворцах. А для этого нужно решение ООН.
Де у раші право вето па закону?
В Совете Безопасности.
Вона там по за законом
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:31
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
Шо их ослабило и кем?
Важке питання. Коротка відповідь - в 1990 і в 2003 президентами були Буші, в 2014/2022 - Обама/Байден. Неозброєним оком видно різницю між Бушами і Обамою/Байденом.
Чому американський народ обирав таких слабодухих президентів - не до мене питання.
Субъективный идеализм.
Ослабило их изменение экономического баланса благодаря развитию более отсталых стран, например, БРИКС.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:33
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Украина уже давно ослаблена
и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная
война не нужна.
"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"?
Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Хотя "длительно" он уже поддерживает.
Не маніпулюйте. Я задав чітке питання, яке стосується слова "давно" а не слова "ослаблена". В 2023 вона була "давно ослаблена" чи ні?
Я не сумніваються що Захід буде підтримувати "стільки, скільки треба", питання тільки до розмірів цієї підтримки. Він(розмір) може просто впасти в рази і все. Підтримка буде, але не 40 мільярдів, а 10. А на 10 ми не зможемо воювати, ось і все.
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