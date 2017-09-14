prodigy написав:........... банкротство девелоперів сильно вплине на рост економіки, будівництво (в Китаї довгі роки було одним локомотивів росту економіки, в наші дні Китай від будивництво житла переключився на електрокари). Електрокари рф не загрожують, збанкротують девелопери-недобудови будуть роками стоять і руйнуватись.Економіка перейде в фазу рецесії.
перейде. И?
гроші на війну закінчаться швидко (мій прогноз жовтень 2025), вмикається скажений прінтер, конфіскація заощаджень, курс рубля 250-300, ціни на харчи +300% і як результат голодні бунти, потім міжрасові і межнаціональні конфлікти
таджикі після крокуса вороги сьогодні узбека впіймали "за ліквідацію генерала кирилова"
«Из и́скры возгори́тся пла́мя» -эпиграф первой российской революционной газеты «Искра»
detroytred написав:Чудово працює. Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу. Совдеп поліз в Кубу ... отримав.
А можна пальцем тикнути(показати на карті) цю "зону впливу США"?
Так це тільки американці можуть показати. Які саме території вони вважають своїми зонами впливу.
Блін. 200 років існує доктрина, а ви не можете навіть вказати її межі. Просто існує собі якась ДУЖЕ ВАЖЛИВА доктрина без чітких правил і чітких меж. Ну ок. Хай собі існує для вас. Я реаліст, для мене 200-річні документи - це пиль.
ЛАД написав:Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
"давно ослаблена" це відколи давно? хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"? Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"? Хотя "длительно" он уже поддерживает.
Безканечьно поддерживать , так можно и удушить поддерживаемого шо и происходит с 1991
andrijk777 написав:------------------------------------------- ЛАД Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна. ------------------------------------------- "давно ослаблена" це відколи давно? хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"? Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"? Хотя "длительно" он уже поддерживает.
Не маніпулюйте. Я задав чітке питання, яке стосується слова "давно" а не слова "ослаблена". В 2023 вона була "давно ослаблена" чи ні?
Я не сумніваються що Захід буде підтримувати "стільки, скільки треба", питання тільки до розмірів цієї підтримки. Він(розмір) може просто впасти в рази і все. Підтримка буде, але не 40 мільярдів, а 10. А на 10 ми не зможемо воювати, ось і все.
Вы троллите? Или не читаете мои посты? Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"? А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны. Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?
detroytred написав:............. Бінго! Так війна те і робить -- послаблює. Саме послаблення і є гарантією майбутньої тривалої покори. (Якщо і не покори, то, як мінімум, відсутності або зменшення загрози). І чим глибше послаблення, тим більші і триваліші гарантії.
А просто погодження на покору -- це пшик... Пусті слова або літери на папері.
Рфія вважає, що послабить Україну до відповідного стану. А Захід вважає, що послабить рфію до відповідного стану. Ляпота... Тим, хто на горі цієї піраміди.
Есть разница. Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка. РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея. Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
тобто при ВФЯ була огого, а тепер слабка як ніколи, може навпаки, чи що то за такий норатів?
любой квебек был бы счастлив стать частью США. Лучше б нам предложил...бармалей. и вмиг бы решились все проблемы с путиным и коррупцией. У макак (чьё мнение я официально представляю на данном форуме) более успешная стая поглощает менее успешные без войн (бывают стычки). И после поглощения ни к одной макаке не применяются пытки и репрессии. С 1го дня все равны кроме вожака и королевы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 гру, 2024 19:47, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:............. гроші на війну закінчаться швидко (мій прогноз жовтень 2025), вмикається скажений прінтер, конфіскація заощаджень, курс рубля 250-300, ціни на харчи +300% і як результат голодні бунти, потім міжрасові і межнаціональні конфлікти
таджикі після крокуса вороги сьогодні узбека впіймали "за ліквідацію генерала кирилова"
«Из и́скры возгори́тся пла́мя» -эпиграф первой российской революционной газеты «Искра»
Оптимізм це дуже гарно. "Надежды юношей питают". Но мы с вами, вроде, уже не совсем юноши.