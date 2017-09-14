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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1136211363113641136511366>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:35

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
банкротство девелоперів сильно вплине на рост економіки, будівництво (в Китаї довгі роки було одним локомотивів росту економіки, в наші дні Китай від будивництво житла переключився на електрокари). Електрокари рф не загрожують, збанкротують девелопери-недобудови будуть роками стоять і руйнуватись.Економіка перейде в фазу рецесії.

перейде.
И?


гроші на війну закінчаться швидко (мій прогноз жовтень 2025), вмикається скажений прінтер, конфіскація заощаджень, курс рубля 250-300, ціни на харчи +300% і як результат голодні бунти, потім міжрасові і межнаціональні конфлікти

таджикі після крокуса вороги
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«Из и́скры возгори́тся пла́мя» -эпиграф первой российской революционной газеты «Искра»
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:38

  Xenon написав:похоже присоединение чужих государств и территорий скоро станет трендом как в средневековье

Канада – 51 штат США, багато канадців цього хочуть, це чудова ідея, – Трамп.

Зображення

а що думає на то Квебек?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:39

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.

А можна пальцем тикнути(показати на карті) цю "зону впливу США"?

Так це тільки американці можуть показати.
Які саме території вони вважають своїми зонами впливу.

Блін. 200 років існує доктрина, а ви не можете навіть вказати її межі. Просто існує собі якась ДУЖЕ ВАЖЛИВА доктрина без чітких правил і чітких меж. Ну ок. Хай собі існує для вас. Я реаліст, для мене 200-річні документи - це пиль.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:39

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.

"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?

Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"?
Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Хотя "длительно" он уже поддерживает.

Безканечьно поддерживать , так можно и удушить поддерживаемого шо и происходит с 1991
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:41

  prodigy написав:(мій прогноз жовтень 2025),
в 2022 вы думали война закончится весной 2033
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:41

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:-------------------------------------------
ЛАД
Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.
-------------------------------------------
"давно ослаблена" це відколи давно?
хто вам сказав що Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?

Вы считаете, что "усилена"? Разбитая энергетика, разрушенные города, лишились крупнейших предприятий на востоке, в конце концов, сведение бюджета за счёт того, что половину закрывает иностранная помощь - это всё признаки "усиления"?
Я где-то писал, что убеждён в том, что "Захід буде підтримувати Україну "бесконечно/длительно"?
Хотя "длительно" он уже поддерживает.

Не маніпулюйте. Я задав чітке питання, яке стосується слова "давно" а не слова "ослаблена". В 2023 вона була "давно ослаблена" чи ні?

Я не сумніваються що Захід буде підтримувати "стільки, скільки треба", питання тільки до розмірів цієї підтримки. Він(розмір) може просто впасти в рази і все. Підтримка буде, але не 40 мільярдів, а 10. А на 10 ми не зможемо воювати, ось і все.

Вы троллите?
Или не читаете мои посты?
Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"?
А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны.
Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:42

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Бінго!
Так війна те і робить -- послаблює.
Саме послаблення і є гарантією майбутньої тривалої покори.
(Якщо і не покори, то, як мінімум, відсутності або зменшення загрози).
І чим глибше послаблення, тим більші і триваліші гарантії.

А просто погодження на покору -- це пшик... Пусті слова або літери на папері.

Рфія вважає, що послабить Україну до відповідного стану.
А Захід вважає, що послабить рфію до відповідного стану.
Ляпота... Тим, хто на горі цієї піраміди.

Есть разница.
Украина уже давно ослаблена и держится благодаря поддержке Запада. И будет держаться столько, сколько будет продолжаться эта поддержка.
РФ прямо никто не поддерживает, разве что Сев. Корея.
Поэтому для РФ бесконечная/длительная война не нужна.

тобто при ВФЯ була огого, а тепер слабка як ніколи, може навпаки, чи що то за такий норатів?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:43

"Навіть загнаний в кут щур - і то кидається в обличчя!"©

Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...

Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!

До чого я веду?

В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!

Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 гру, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:44

  flyman написав:а що думає на то Квебек?
любой квебек был бы счастлив стать частью США. Лучше б нам предложил...бармалей. и вмиг бы решились все проблемы с путиным и коррупцией. У макак (чьё мнение я официально представляю на данном форуме) более успешная стая поглощает менее успешные без войн (бывают стычки). И после поглощения ни к одной макаке не применяются пытки и репрессии. С 1го дня все равны кроме вожака и королевы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 гру, 2024 19:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:44

  prodigy написав:.............
гроші на війну закінчаться швидко (мій прогноз жовтень 2025), вмикається скажений прінтер, конфіскація заощаджень, курс рубля 250-300, ціни на харчи +300% і як результат голодні бунти, потім міжрасові і межнаціональні конфлікти

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сьогодні узбека впіймали "за ліквідацію генерала кирилова"

«Из и́скры возгори́тся пла́мя» -эпиграф первой российской революционной газеты «Искра»

Оптимізм це дуже гарно.
"Надежды юношей питают".
Но мы с вами, вроде, уже не совсем юноши. :)
ЛАД
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