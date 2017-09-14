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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:45
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США
).
Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).
Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.
Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.
США, правила, гагага?
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flyman
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:48
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flyman
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:48
Без усяких блинів існує факт -- ніхто навіть теоретично не збирається спробувати розмістити свої бази на Кубі, Нікарагуа, Гондурасі і т.д.
Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.
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detroytred
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:51
ЛАД написав:
Вы троллите?
Или не читаете мои посты?
Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"?
А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны.
Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?
Я задаю уточнюючі питання тому що не розумію вашої позиції.
Те що Україна ослаблена - це прям очевидно і банально.
1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?
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andrijk777
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:53
Успіх написав:
Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...
Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!
До чого я веду?
В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!
Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)
Чьому наслідного а не одразу або на випереднення?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:53
andrijk777 написав:ЦЕ СЛОВА ІСТИНИ!
Саме така є зараз ситуація. І це слова не Орбана, це слова Трампа(Заходу).Take it or leave it
- я на 100% впевнений що саме так зараз стоїть питання миру.
Сильно боюсь що Зе і Ко виберуть "leave it" і це буде катастрофа для України.
"лів іт", в селах ЗУ кажуть "ступісі", а поляки "вицофуйсь"
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flyman
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:55
Британский министр обороны Джон Хили находится с визитом в Киеве.
Целью поездки был разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о совместном плане действий для усиления Украины "не только сейчас, в битве, которую вы сейчас ведете, но и в течение 2025 года и на будущее"...
"Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и будем работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется... Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина", – отметил Джон Хили.
"Нас не должна пугать риторика Путина или любые его действия по эскалации. И она нас не пугает", – заявил он.
Он выразил убеждение, что Путин "не победит, сколько бы это ни продолжалось"...
це нова пандемія, їх всіх покусав Байден...
Залишилось тільки придумати як в пробірках вирощувати моб.ресурс прискореним методом. і посилити західний кордон ще +100тис прикордонниками щоб пересічні не тікали від такого перспективного майбутнього
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Letusrock
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:00
Letusrock написав:
Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина", – отметил Джон Хили.
Які точні формулювання!
Не каже, що треба робити, щоб Україна, як мога швидше здобула перемогу і закінчилась ця війна, а каже про потужніше.
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detroytred
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:02
Успіх написав:
Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...
Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!
До чого я веду?
В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!
Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)
это понтонные войска. сомневаюсь что у них есть на руках оружие. но топор должен быть и желательно научиться его метко кидать. Я тебе давал коротенькую книжку про буллинг? в 2х словах когда булят у агрессора есть уверенность что жертва никуда не пойдёт и обратку не включит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 гру, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:04
detroytred написав:
Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.
Ви прям Америку відкрили.
Зони впливу існують 3000 років, а може й більше.
Вся політика Вікторіанської епохи була побудована на зонах впливу. Саме тоді і придумали цю доктрину.
Сьогодні світ не побудований на зонах впливу, це по великому рахунку анархізм.
Всі ці "зони впливу" це російський наратив і не більше.
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