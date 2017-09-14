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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11363113641136511366>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:45

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Западу не нужен разгром РФ, ему нужна РФ, придерживающаяся установленных правил игры (установленных США).

Не повторяйте российскую пропаганду. Правила «игры» были установлены с прямым участием СССР, начиная с Устава ООН. Хельсинский акт вообще был большим компромиссом, в котором СССР был помешан на нерушимости границ и невмешательстве во внутренние дела, а Запад проталкивал права человека (видно, что на пост-совке никому эти права неинтересны).

Просто россияне считают, что в этих правилах где-то завуалированно написано, что «большие» страны имеют право на «сферы влияния». Оркам очень хочется иметь эти сферы, но с орками особо дружить никто не хочет. Практически все на Запад смотрят, вот, орки и насилуют собой малые страны.

Но эти правила, что нельзя перекраивать границы силой, не придуманы США. США всего лишь россиянам напоминают, что надо оставаться в своих международно-признанных границах. Россияне сами приняли эти правила игры, вернее, настояли, чтобы они были такими.

США, правила, гагага?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:48

  Schmit написав:Орбан - Зеленському: "На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність
Тимчасове перемир'я і обмін полоненими нам не потрібно, ми ж такі потужні на фронті, шо капець.

Ж1860 - це клондайк
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:48

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Блін. 200 років існує доктрина, а ви не можете навіть вказати її межі. Просто існує собі якась ДУЖЕ ВАЖЛИВА доктрина без чітких правил і чітких меж. Ну ок. Хай собі існує для вас. Я реаліст, для мене 200-річні документи - це пиль.

Без усяких блинів існує факт -- ніхто навіть теоретично не збирається спробувати розмістити свої бази на Кубі, Нікарагуа, Гондурасі і т.д.

Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:51

  ЛАД написав:Вы троллите?
Или не читаете мои посты?
Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"?
А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны.
Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?

Я задаю уточнюючі питання тому що не розумію вашої позиції.
Те що Україна ослаблена - це прям очевидно і банально.
1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:53

  Успіх написав:Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...

Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!

До чого я веду?

В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!

Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)

Чьому наслідного а не одразу або на випереднення?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:53

  andrijk777 написав:

ЦЕ СЛОВА ІСТИНИ! Саме така є зараз ситуація. І це слова не Орбана, це слова Трампа(Заходу).
Take it or leave it - я на 100% впевнений що саме так зараз стоїть питання миру.

Сильно боюсь що Зе і Ко виберуть "leave it" і це буде катастрофа для України.

"лів іт", в селах ЗУ кажуть "ступісі", а поляки "вицофуйсь"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:55

Британский министр обороны Джон Хили находится с визитом в Киеве.
Целью поездки был разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о совместном плане действий для усиления Украины "не только сейчас, в битве, которую вы сейчас ведете, но и в течение 2025 года и на будущее"...
"Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и будем работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется... Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина", – отметил Джон Хили.
"Нас не должна пугать риторика Путина или любые его действия по эскалации. И она нас не пугает", – заявил он.
Он выразил убеждение, что Путин "не победит, сколько бы это ни продолжалось"...

це нова пандемія, їх всіх покусав Байден...
Залишилось тільки придумати як в пробірках вирощувати моб.ресурс прискореним методом. і посилити західний кордон ще +100тис прикордонниками щоб пересічні не тікали від такого перспективного майбутнього
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:00

  Letusrock написав:
Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина", – отметил Джон Хили.


Які точні формулювання!
Не каже, що треба робити, щоб Україна, як мога швидше здобула перемогу і закінчилась ця війна, а каже про потужніше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:02

  Успіх написав:Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...

Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!

До чого я веду?

В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!

Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)

это понтонные войска. сомневаюсь что у них есть на руках оружие. но топор должен быть и желательно научиться его метко кидать. Я тебе давал коротенькую книжку про буллинг? в 2х словах когда булят у агрессора есть уверенность что жертва никуда не пойдёт и обратку не включит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 гру, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:04

  detroytred написав:Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.

Ви прям Америку відкрили.
Зони впливу існують 3000 років, а може й більше.
Вся політика Вікторіанської епохи була побудована на зонах впливу. Саме тоді і придумали цю доктрину.
Сьогодні світ не побудований на зонах впливу, це по великому рахунку анархізм.
Всі ці "зони впливу" це російський наратив і не більше.
andrijk777
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