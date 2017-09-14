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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11363113641136511366

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:07

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...

Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!

До чого я веду?

В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!

Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)

Чьому наслідного а не одразу або на випереднення?

Движок форума уже давно тупит, ві в курсе?
подставляет автоматически всякую хрень
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:12

За крок до перевороту думок©

  Vadim_ написав:Чьому наслідного а не одразу або на випереднення?
Не завжди є можливість.... - напали двоє-троє... відібрали зброю... побили... може зв'язали...

Але ж хіба б Ви пізніше не наказали отих нелюдів? Якщо б фізично були слабші за них... - але доступ до зброї є ЗАВЖДИ!
  Wirująświatła написав:это понтонные войска. сомневаюсь что у них есть на руках оружие. но топор должен быть и желательно научиться его метко кидать.
Як на мене, то всім в/с видають зброю(не важливо, чи ти в тилу з хотабом аеродром підмітаєш, чи з песікотом в теплік відсвічуєш на передку) - хіба нє?

Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загадка природи: чому постраждалі не провчать своїх кривдників?
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:14

Атремантируйте

Атремантируйте
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:15

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.

Ви прям Америку відкрили.
Зони впливу існують 3000 років, а може й більше.
Вся політика Вікторіанської епохи була побудована на зонах впливу. Саме тоді і придумали цю доктрину.
Сьогодні світ не побудований на зонах впливу, це по великому рахунку анархізм.
Всі ці "зони впливу" це російський наратив і не більше.

Існував і існує принцип.
А оте оформлення його на папері або неоформлення ніяким чином не відміняє оного.

Рфяне про цей принцип голосять лише тому, що програють. Є менш впливовими.
Сильні гравці не голосять, а діють))
Без наративів.

Те, що чітких і визначених кордонів зон впливу нема і вони можуть змінюватися і змінюються, дає вам підстави для заперечення їх існування.
Заперечуйте.
Але пояснень чому абсолютно суверенна Куба не може запросити розташувати на свої території бази рфії або Китаю (навіть без будь-якої ядрьонки зброї чи ракет, літаків. Просто базу по проще))), я від вас так і не дочекався.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:17

  Успіх написав:Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:21

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.

Так тим більше!!!
Якщо булінг виходить за межі(йде регулярне побиття/знущання/катування + погрожують фіз.розправою) - так тим більше, що у відчаї жертва мала б взяти до рук зброю!
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:22

  Успіх написав:чому постраждалі не провчать своїх кривдників?

Ти ж тут сам на рахунок аватарів пописував. Чи у вас вони інші були?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 20:22

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.

Припиняють знущатися над тим, хто після знущань хоча якось покаже, що здатний дати опір.
Якщо жертва цього не демонструє, то отримує чергу порцію.
А там і звикає.
Звикають обидві сторони: одні знущатися, другі отримувати.

Одної демонстрації дати опір може бути недостатньо, бо агресори можуть і скоріше за все спробують зламати жертву.
Тоді, якщо той не хоче продовження, залишається тільки йти на екстраординарні кроки.

Людей, які не здатні на опір кривдникам, чимала частка.
Над такими і знущаються.
detroytred
 
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