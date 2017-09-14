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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:07
Vadim_ написав: Успіх написав:
Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...
Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!
До чого я веду?
В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!
Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)
Чьому наслідного
а не одразу або на випереднення?
Движок форума уже давно тупит, ві в курсе?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:12
Vadim_ написав:
Чьому наслідного а не одразу або на випереднення?
Не завжди є можливість.... - напали двоє-троє... відібрали зброю... побили... може зв'язали...
Але ж хіба б Ви пізніше не наказали отих нелюдів? Якщо б фізично були слабші за них... - але доступ до зброї є ЗАВЖДИ!
Wirująświatła написав:
это понтонные войска. сомневаюсь что у них есть на руках оружие. но топор должен быть и желательно научиться его метко кидать.
Як на мене, то всім в/с видають зброю(не важливо, чи ти в тилу з хотабом аеродром підмітаєш, чи з песікотом в теплік відсвічуєш на передку) - хіба нє?
Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загадка природи: чому постраждалі не провчать своїх кривдників?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:14
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Востаннє редагувалось Vadim_
в Сер 18 гру, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:15
andrijk777 написав: detroytred написав:
Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.
Ви прям Америку відкрили.
Зони впливу існують 3000 років, а може й більше.
Вся політика Вікторіанської епохи була побудована на зонах впливу. Саме тоді і придумали цю доктрину.
Сьогодні світ не побудований на зонах впливу, це по великому рахунку анархізм.
Всі ці "зони впливу" це російський наратив і не більше.
Існував і існує принцип.
А оте оформлення його на папері або неоформлення ніяким чином не відміняє оного.
Рфяне про цей принцип голосять лише тому, що програють. Є менш впливовими.
Сильні гравці не голосять, а діють))
Без наративів.
Те, що чітких і визначених кордонів зон впливу нема і вони можуть змінюватися і змінюються, дає вам підстави для заперечення їх існування.
Заперечуйте.
Але пояснень чому абсолютно суверенна Куба не може запросити розташувати на свої території бази рфії або Китаю (навіть без будь-якої ядрьонки зброї чи ракет, літаків. Просто базу по проще))), я від вас так і не дочекався.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:17
Успіх написав:
Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:21
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.
Так тим більше!!!
Якщо булінг виходить за межі(йде регулярне побиття/знущання/катування + погрожують фіз.розправою) - так тим більше, що у відчаї жертва мала б взяти до рук зброю!
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:22
Успіх написав:
чому постраждалі не провчать своїх кривдників?
Ти ж тут сам на рахунок аватарів пописував. Чи у вас вони інші були?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:22
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.
Припиняють знущатися над тим, хто після знущань хоча якось покаже, що здатний дати опір.
Якщо жертва цього не демонструє, то отримує чергу порцію.
А там і звикає.
Звикають обидві сторони: одні знущатися, другі отримувати.
Одної демонстрації дати опір може бути недостатньо, бо агресори можуть і скоріше за все спробують зламати жертву.
Тоді, якщо той не хоче продовження, залишається тільки йти на екстраординарні кроки.
Людей, які не здатні на опір кривдникам, чимала частка. Їм хоч яку зброю дай, вони не будуть опиратися.
Над такими і знущаються.
Тому в суспільстві поріцаються кривдники, а не жертви, які не чинять опір.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:30
detroytred
сразу видно морячок опытный
detroytred написав:
Тому в суспільстві поріцаються кривдники, а не жертви, які не чинять опір.
либо эту фразу не понял, либо не согласен с ней. Я уверен про ситуацию в 211 знали десятки людей, такое невозможно скрыть. Но молчали. Я бы с интересом их допросил, с агрессором и жертвой всё понятно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 гру, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:32
Vadim_ написав: Vadim_ написав: Успіх написав:
Повертаючись до 211ї бригади і до того відео зі знущанням/побиттям солдата...
Але ж в кожного є зброя!!!
Навіть, якщо її відібрали/чи якась тимчасова заборона діє на зброю для того, чи іншого солдата, то... - то ЗАВЖДИ є доступ до чужої зброї/зброї побратимів!
До чого я веду?
В нас, не один брався за зброю, якщо навіть тільки його "булили", а не те щоб побили!
Тож питання відкрите - чому він своїм обідчиками/кривдникам, як мінімум, не пустив чергу по колінах?(наступного дня, або при слушній нагоді)
Чьому наслідного
а не одразу або на випереднення?
Движок форума уже давно тупит, ві в курсе?
подставляет автоматически всякую хрень
Та ні , то діє настойка на пральному порошку ....
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