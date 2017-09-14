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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:34
Wirująświatła написав:detroytred
сразу видно морячок опытный
А що тут досвіду-то?
В очі дивишся і там вже видно буде опір чи ні.
Армія побудована на примусі.
Хоч і в межах закону!!! Але все той же примус. Принцип той же...
І отой курс молодого бійця - це той же самий злам непокірних.
Незгодних служити (по закону звісно)))
Як мінімум, у варті всі всл зі зброєю... і різними своїми думками.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 18 гру, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:36
detroytred написав:
Армія побудована на примусі.
Хоч і в межах закону!!! Але все той же примус. Принцип той же...
І отой курс молодого бійця - це той же самий злам непокірних.
Незгодних служити (по закону звісно)))
кстати мне интересно, армия строится на принуждении, получается что и буллинг разрешен? где граница между принуждением и буллингом? еслишо я буллингом никогда в жизни не сталкивался, всё что знаю из книжек.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 гру, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:37
ЛАД написав: tester7336 написав:
.......
вот видите - и вы уже потихоньку пишете факторы почему сейчас мобилизация это не то что 200 лет назад. раньше так запросто нельзя было смыться
.
Интересно, откуда такой вывод?
на вскидку - произошла глобализация и поездку в другую страну уже не считают чем то заоблачным. изменились технические средства для перемещения. большая гибкость с финансами. тот же социум изменился в котором требуют толерантность к окружающим - уезжают же не к людоедам.
если вы не видите всех этих нюансов которые упростили миграцию населения то я не могу вам вложить в голову свое восприятие. тогда просто смотрите сколько лямов украинцев выехало и за какой срок. такое раньше было?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:38
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Армія побудована на примусі.
Хоч і в межах закону!!! Але все той же примус. Принцип той же...
І отой курс молодого бійця - це той же самий злам непокірних.
Незгодних служити (по закону звісно)))
кстати мне интересно, армия строится на принуждении, получается что и буллинг разрешен? где граница?
Закон.
Статутні відносини.
Визначають межі.
В законі ні натяку на булінг тощо, а суто про взаємоповагу та інші високі матерії.
На "ти" до тебе, солдата, хоч генералісімус зверненеться, то, вважай, що порушив закон цей начальник. Сцуко..)) Це його за отаке порушення треба карати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 18 гру, 2024 20:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:40
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загалка природи: чому помстраждалі не провчать своїх кривдників?
я думаю их запугивали физической расправой (убийством). Нам же не все говорят, слили 1% информации.
Так тим більше!!!
Якщо булінг виходить за межі(йде регулярне побиття/знущання/катування + погрожують фіз.розправою) - так тим більше, що у відчаї жертва мала б взяти до рук зброю!
Нажаль , не всі на це спроможні
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:45
detroytred написав:
Закон.
Статутні відносини.
Визначають межі.
тебя буллят а ты им показываешь устав? как то неубедительно. Агрессор уверен в своей безнаказанности. Это важное условие. Есть конечно дятлы которые на 2 шага вперед не видят, но большинство знает, даже если буллинг всплывёт, ему ничего не будет. Тут надо искать причину в т.ч. ситуации в 211. Кто кого там сверху прикрывал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 18 гру, 2024 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:46
Успіх написав: Vadim_ написав:
Чьому наслідного а не одразу або на випереднення?
Не завжди є можливість.... - напали двоє-троє... відібрали зброю... побили... може зв'язали...
Але ж хіба б Ви пізніше не наказали отих нелюдів? Якщо б фізично були слабші за них... - але доступ до зброї є ЗАВЖДИ!
Wirująświatła написав:
это понтонные войска. сомневаюсь что у них есть на руках оружие. но топор должен быть и желательно научиться его метко кидать.
Як на мене, то всім в/с видають зброю(не важливо, чи ти в тилу з хотабом аеродром підмітаєш, чи з песікотом в теплік відсвічуєш на передку) - хіба нє?
Коротше, для мене отакі всякі знущання/побиття (особливо, якщо вони регулярні) - загадка природи: чому постраждалі не провчать своїх кривдників?
Ми не знаем ньюансов
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Vadim_
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:50
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Закон.
Статутні відносини.
Визначають межі.
тебя буллят а ты им показываешь устав? как то неубедительно. Агрессор уверен в своей безнаказанности. Это важное условие. Есть конечно дятлы которые на 2 шага вперед не видят, но большинство знает даже если буллинг всплывёт, ему ничего не будет.
Я відповідав на оте питання, яке ви задали.
Інструмент захисту від порушників офіційно один --- доповідь начальнику, відповідним службам, організаціям. Які зобов'язані прийняти заходи.
Ну і Конституція. Як і для всіх громадян.
Де про право захищати свої життя, здоров'я, гідність.
Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір.
Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору.
Агресор впевнений, що не буде ніякого.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 18 гру, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:52
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Доктрина Монро це 1823 рік. 200 років пройшло. Ви ще Колумба згадайте.
Чудово працює.
Ніякий потужний Китай чи ще хто навіть не помишляє полізти в зону впливу.
Совдеп поліз в Кубу ... отримав.
Союз получил центр в Лурдесе, а Куба финансово-экономический профит. Союза не стало, а центр продолжал функционировать.
Востаннє редагувалось tumos
в Сер 18 гру, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 20:54
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вы троллите?
Или не читаете мои посты?
Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"?
А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны.
Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?
Я задаю уточнюючі питання тому що не розумію вашої позиції.
Те що Україна ослаблена - це прям очевидно і банально.
1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?
Увы, но для правильного ответа просто нет подходящих прогноз-моделей: так то вот уже третий год как там "все рухнет (в следующем году уж точно)" под действием жесточайших (как новый Фейри) санкций.
При этом Трамп четко дал понять, что Штаты сотни лярдов заливать в карманы уже устали...
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