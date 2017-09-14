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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11365113661136711368

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Закон.
Статутні відносини.
Визначають межі.
тебя буллят а ты им показываешь устав? как то неубедительно. Агрессор уверен в своей безнаказанности. Это важное условие. Есть конечно дятлы которые на 2 шага вперед не видят, но большинство знает даже если буллинг всплывёт, ему ничего не будет.

Я відповідав на оте питання, яке ви задали.
Інструмент захисту від порушників офіційно один --- доповідь начальнику, відповідним службам, організаціям. Які зобов'язані прийняти заходи.

Ну і Конституція. Як і для всіх громадян.
Де про право захищати свої життя, здоров'я, гідність.

Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір.
Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору.
Агресор впевнений, що не буде ніякого.
Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:09

  M-Audio написав:
  Schmit написав:Орбан - Зеленському: "На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність
Тимчасове перемир'я і обмін полоненими нам не потрібно, ми ж такі потужні на фронті, шо капець.

На Україну хіба Угорщина напала?
Чи може Путін вже висловив згоду з цією пропозицією?


ви бачите що творять з Сирією?
Ізраїль довбе що вважає за потрібне. Ввів війська на голагські висоти.
Турція також облизується.
Так що при розкладі Київ за 3 дні щось мені підказує що Орбан би хватав все що міг би на закарпатті.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:10

❗️У Трампа є можливості досягти завершення війни в Україні вже цього року(!),– Келлог.

.
❗️«І Україна, і рф готові до проведення діалогу щодо завершення війни», – майбутній спецпредставник по Україні від Трампа Келлог.

https://www.foxbusiness.com/video/6366190566112
.

Китай может присоединиться к мирным переговорам между Украиной и Россией, но не как главный посредник, — советник по нацбезопасности президента США Салливан

Советник главы Белого дома отметил, что идея, которую выразил недавно Трамп о том, что Китай может приобщиться к выработке условий справедливого мира на Украине, «не безумная».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:18

А раптом так і буде?!

  Xenon написав:
❗️У Трампа є можливості досягти завершення війни в Україні вже цього року(!),– Келлог.

.
❗️«І Україна, і рф готові до проведення діалогу щодо завершення війни», – майбутній спецпредставник по Україні від Трампа Келлог.

https://www.foxbusiness.com/video/6366190566112
Гордон НІЯК НЕ ХОЧЕ підкоригувати свій прогноз, а ЧІТКО НАПОЛЯГАЄ, що війна(гаряча фаза війни/перестануть стріляти) завершиться вже ЦЬОГО РОКУ!!!

І талдичить це в кожному інтерв'ю/у кожного в гостях!
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:24

  Faceless написав:Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.

Це малоймовірно.

Ви таких офіцерів за дурнів не вважайте)))
Там, де офіцери самі!!! творять отакий безпредєл, вони призначать на посади сержантів зручних для себе міцних відповідно таких же безпредєльщиків хлопців...
І тримають в руках весь підрозділ.

Більш ймовірно, як ото бухий рядовий морпех легко застрелив в їдальні комбата майора (атовця, порядного офіцера). Ні за що, ні про що.
А мудаків офіцерів важко. Там налагоджена міцна безпредельна система. Банда по суті.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:35

detroytred спасибо, вы подтвердили мои догадки, не все так просто с буллингом. Сначала формируется "клуб единомышленников", одни булят, другие прикрывают.

Успіх вотты любишь всяких дураков то кофе с будановым, то новый год с гордоном.

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 21:45

  Wirująświatła написав:detroytred спасибо, вы подтвердили мои догадки, не все так просто с буллингом. Сначала формируется "клуб единомышленников", одни булят, другие прикрывают.

Саме так. Формується по суті бандугруповання. Де кожна сходинка-слой має своє ... І захищає. Офіцери сержантів, сержанти офіцерів.
І разом окучують масу пересічних.

Я ж колись розповідав: мене (ротного) свої, точніше їхні (моїх взводних) сержанти, гасити в мене ж в кабінеті збирались за сигналом цих взводних.
А ще було: сусідній ротний своїх сержантів покликав.

Розрулив лише тим, що пояснив в обох випадках і тим, і тим дурням -- недалеко гуртожиток моїх технарів... 20 молодих лейтех-старлеїв.
Які оцю вашу богадельню разом з вами рознесуть, якщо хоч дьорнитесь в мій бік.
Миттєво зрозуміли...
І пішло все за Статутами...
detroytred
 
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