detroytred написав:Закон. Статутні відносини. Визначають межі.
тебя буллят а ты им показываешь устав? как то неубедительно. Агрессор уверен в своей безнаказанности. Это важное условие. Есть конечно дятлы которые на 2 шага вперед не видят, но большинство знает даже если буллинг всплывёт, ему ничего не будет.
Я відповідав на оте питання, яке ви задали. Інструмент захисту від порушників офіційно один --- доповідь начальнику, відповідним службам, організаціям. Які зобов'язані прийняти заходи.
Ну і Конституція. Як і для всіх громадян. Де про право захищати свої життя, здоров'я, гідність.
Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір. Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору. Агресор впевнений, що не буде ніякого.
Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.
На Україну хіба Угорщина напала? Чи може Путін вже висловив згоду з цією пропозицією?
ви бачите що творять з Сирією? Ізраїль довбе що вважає за потрібне. Ввів війська на голагські висоти. Турція також облизується. Так що при розкладі Київ за 3 дні щось мені підказує що Орбан би хватав все що міг би на закарпатті.
Faceless написав:Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.
Це малоймовірно.
Ви таких офіцерів за дурнів не вважайте))) Там, де офіцери самі!!! творять отакий безпредєл, вони призначать на посади сержантів зручних для себе міцних відповідно таких же безпредєльщиків хлопців... І тримають в руках весь підрозділ.
Більш ймовірно, як ото бухий рядовий морпех легко застрелив в їдальні комбата майора (атовця, порядного офіцера). Ні за що, ні про що. А мудаків офіцерів важко. Там налагоджена міцна безпредельна система. Банда по суті.
Wirująświatła написав:detroytred спасибо, вы подтвердили мои догадки, не все так просто с буллингом. Сначала формируется "клуб единомышленников", одни булят, другие прикрывают.
Саме так. Формується по суті бандугруповання. Де кожна сходинка-слой має своє ... І захищає. Офіцери сержантів, сержанти офіцерів. І разом окучують масу пересічних.
Я ж колись розповідав: мене (ротного) свої, точніше їхні (моїх взводних) сержанти, гасити в мене ж в кабінеті збирались за сигналом цих взводних. Бо застав, як рота вночі голками очки чистить, і почав розбиратися, що ж відбувається в підрозділі поза мої очі. І яка роль цих старлеїв взводних. А ще було: сусідній ротний своїх сержантів покликав.
Розрулив лише тим, що пояснив в обох випадках і тим, і тим дурням -- недалеко гуртожиток моїх технарів... 20 молодих лейтех-старлеїв. Які оцю вашу богадельню разом з вами рознесуть, якщо хоч дьорнитесь в мій бік. Миттєво зрозуміли... І пішло все за Статутами...
detroytred написав:Закон. Статутні відносини. Визначають межі.
тебя буллят а ты им показываешь устав? как то неубедительно. Агрессор уверен в своей безнаказанности. Это важное условие. Есть конечно дятлы которые на 2 шага вперед не видят, но большинство знает даже если буллинг всплывёт, ему ничего не будет.
Я відповідав на оте питання, яке ви задали. Інструмент захисту від порушників офіційно один --- доповідь начальнику, відповідним службам, організаціям. Які зобов'язані прийняти заходи.
Ну і Конституція. Як і для всіх громадян. Де про право захищати свої життя, здоров'я, гідність.
Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір. Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору. Агресор впевнений, що не буде ніякого.
на кого це ви натякаєте, невже на незламно-потужного? це ж який наротів?
На Україну хіба Угорщина напала? Чи може Путін вже висловив згоду з цією пропозицією?
ви бачите що творять з Сирією? Ізраїль довбе що вважає за потрібне. Ввів війська на голагські висоти. Турція також облизується. Так що при розкладі Київ за 3 дні щось мені підказує що Орбан би хватав все що міг би на закарпатті.
ще один наротів, ще й Закарпаття з маленької, а Орбана з великої