Додано: Сер 18 гру, 2024 22:37

detroytred написав: Перший пошук видав.

Для студентів:

*Зокрема, у майбутньому, вона схожим чином трактувалася американським президентом Вудро Вільсоном: “Доктрина є виключно національною політикою Сполучених Штатів і має стосунок до національної безпеки та життєвих інтересів”.



Генрі Кісінджер у своїй праці “Дипломатія” надає Доктрині Монро дуже важливого значення. Він вважає, що проголошені принципи були не просто словами, а рішучим попередженням та виявом готовності протидіяти європейській експансії в Західну півкулю.*

https://studies.in.ua/mvidn_seminar/894 ... monro.html



Нехай хтось спробує розмістити свою базу на незалежній Кубі)))

І не тільки. Перший пошук видав.Для студентів:*Зокрема, у майбутньому, вона схожим чином трактувалася американським президентом Вудро Вільсоном: “Доктрина є виключно національною політикою Сполучених Штатів і має стосунок до національної безпеки та життєвих інтересів”.Генрі Кісінджер у своїй праці “Дипломатія” надає Доктрині Монро дуже важливого значення. Він вважає, що проголошені принципи були не просто словами, а рішучим попередженням та виявом готовності протидіяти європейській експансії в Західну півкулю.*Нехай хтось спробує розмістити свою базу на незалежній Кубі)))І не тільки.

ЛАД написав: Вы не юрист случайно?

Официальные "законы" и договоры не поменялись.

Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись и фактические порядки. Вы не юрист случайно?Официальные "законы" и договоры не поменялись.Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись ипорядки.

Ви б дійсно ще Колумба згадали…США вже декілька десятиріч не слідують доктрині Монро і вважають її історією, а у 2013 році формально від неї відмовились. Ті ж самі США неодноразово з початку російської агресії повторювали, що не існує жодних «зон впливу» і о Україна не є власністю росіі. Згідно ж доктрини Монро США мали певну, визначену «зону впливу». Наразі її не існує.Стосовно баз на Кубі - росіяни зачинили останню радянську 2 роки тому. Самі. І ніхто Кубу не бомбив, коли вона там була. Цього літа на Кубу завітали російські військові кораблі, для «навчань» і Кубу теж ніхто не бомбив і вона досі є незалежною державою, а не територією, анексованою США.Нагадаю, що у 2014 році ніхто в жодне НАТО не йшов, і іноземних баз в Україні не існувало, оскільки вони заборонені Конституцією, тому аналогії тут недоречні. Це, по-перше, а, по-друге, я писав про правила, про які скиглить росія, що неможна примусово приєднувати інші країни. Їх вигадали не США, а СРСР.Правила не бывают «фактическими». Правила подразумевают формальность. Эти правила, которые не дают россии аннексировать соседние государства, придуманы в Кремле. Ничего после развала совка не поменялось, чтобы давало бы право странам аннексировать соседние страны, кроме того, что россия довольно быстро скатилась в фашизм. Я не помню, чтобы россия вышла из ООН или Хельсинских соглашений, если ей так не нравится принцип нерушимости границ.