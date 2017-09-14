Ось вам стаття на мілітарному про зони впливу на прикладі Франції.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 22:15
andrijk777
Ось вам стаття на мілітарному про зони впливу на прикладі Франції.
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:16
Рабів до раю не пускають!©
Як мене це.....🤦🏻🤬
Та НЕ СОБІ вени треба різати, як і НЕ СОБІ коліна стріляти!😁
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:17
Это уже обыденность. Причем они же срез народа, я не думаю что там сидят кацапы или молдаване. Я так понял разница между ними и бурятами- не насилуют? И то хлеб. Для нормального мужика всяко лучше если его просто покалечат,а не сразу изнасилуют,а потом покалечат.
Я знакомым ухилянтам настрого приказал-взяли-не быкуй,соглашайся на все, потом сваливай или с учебки или с фронта.Дай людям план выполнить.Иначе забьют как мамонта.
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:18
кінець так кінець. Най і на рік.
Най і на різдвяні свята хоть трохи трупи позбирати мож буде. Там роботи...
Збирати їх ще будуть років 20 після війни.
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:22
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:31
Де було таке питання? я не бачив.
Може. Так і було за часів СРСР. А навіщо абсолютно суверенній Кубі розташовувати на своїй території базу рфії або Китаю?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 18 гру, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Доля бува різною: кілька місяців тому писав про сусіда - ухилянта, який Тису переплив і через кілька днів загинув в ДТП в Словаччині. А на днях його брат загинув як герой на фронті (служив з березня 2022)
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:36
Додано: Сер 18 гру, 2024 22:37
Ви б дійсно ще Колумба згадали…
США вже декілька десятиріч не слідують доктрині Монро і вважають її історією, а у 2013 році формально від неї відмовились. Ті ж самі США неодноразово з початку російської агресії повторювали, що не існує жодних «зон впливу» і о Україна не є власністю росіі. Згідно ж доктрини Монро США мали певну, визначену «зону впливу». Наразі її не існує.
Стосовно баз на Кубі - росіяни зачинили останню радянську 2 роки тому. Самі. І ніхто Кубу не бомбив, коли вона там була. Цього літа на Кубу завітали російські військові кораблі, для «навчань» і Кубу теж ніхто не бомбив і вона досі є незалежною державою, а не територією, анексованою США.
Нагадаю, що у 2014 році ніхто в жодне НАТО не йшов, і іноземних баз в Україні не існувало, оскільки вони заборонені Конституцією, тому аналогії тут недоречні. Це, по-перше, а, по-друге, я писав про правила, про які скиглить росія, що неможна примусово приєднувати інші країни. Їх вигадали не США, а СРСР.
Правила не бывают «фактическими». Правила подразумевают формальность. Эти правила, которые не дают россии аннексировать соседние государства, придуманы в Кремле. Ничего после развала совка не поменялось, чтобы давало бы право странам аннексировать соседние страны, кроме того, что россия довольно быстро скатилась в фашизм. Я не помню, чтобы россия вышла из ООН или Хельсинских соглашений, если ей так не нравится принцип нерушимости границ.
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