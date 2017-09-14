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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11367113681136911370>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:15

andrijk777
Ось вам стаття на мілітарному про зони впливу на прикладі Франції.
https://mil.in.ua/uk/blogs/fransafryka- ... tolittyah/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:16

Рабів до раю не пускають!©

  Wirująświatła написав:«Закарпатское ТЦК ломает людям рёбра, выбивает зубы, а военком не выходит на связь», - нардеп Анна Скороход
https://t.me/kindzadza_ua/12486

Парень порезал себе вены, чтоб его насильно не забрали в ТЦК
https://t.me/kindzadza_ua/12472
Поражает реакция полицейских.

Як мене це.....🤦🏻🤬

Та НЕ СОБІ вени треба різати, як і НЕ СОБІ коліна стріляти!😁
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:17

  Wirująświatła написав:«Закарпатское ТЦК ломает людям рёбра, выбивает зубы, а военком не выходит на связь», - нардеп Анна Скороход
https://t.me/kindzadza_ua/12486

Парень порезал себе вены, чтоб его насильно не забрали в ТЦК
https://t.me/kindzadza_ua/12472


Это уже обыденность. Причем они же срез народа, я не думаю что там сидят кацапы или молдаване. Я так понял разница между ними и бурятами- не насилуют? И то хлеб. Для нормального мужика всяко лучше если его просто покалечат,а не сразу изнасилуют,а потом покалечат.
Я знакомым ухилянтам настрого приказал-взяли-не быкуй,соглашайся на все, потом сваливай или с учебки или с фронта.Дай людям план выполнить.Иначе забьют как мамонта.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:18

  Успіх написав:
  Xenon написав:
❗️У Трампа є можливості досягти завершення війни в Україні вже цього року(!),– Келлог.

.
❗️«І Україна, і рф готові до проведення діалогу щодо завершення війни», – майбутній спецпредставник по Україні від Трампа Келлог.

https://www.foxbusiness.com/video/6366190566112
Гордон НІЯК НЕ ХОЧЕ підкоригувати свій прогноз, а ЧІТКО НАПОЛЯГАЄ, що війна(гаряча фаза війни/перестануть стріляти) завершиться вже ЦЬОГО РОКУ!!!

І талдичить це в кожному інтерв'ю/у кожного в гостях!
кінець так кінець. Най і на рік.
Най і на різдвяні свята хоть трохи трупи позбирати мож буде. Там роботи...
Збирати їх ще будуть років 20 після війни.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:22

  flyman написав:ще один наротів, ще й Закарпаття з маленької, а Орбана з великої


він би забирав закарпаття а не Закарпаття. якщо ти не вмієш осягнути різницю то чого 5 копійок вставляти - блєснуть умом і сообразітєльностю?
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:31

  detroytred написав:Але пояснень чому абсолютно суверенна Куба не може запросити розташувати на свої території бази рфії або Китаю (навіть без будь-якої ядрьонки зброї чи ракет, літаків. Просто базу по проще))), я від вас так і не дочекався.

Де було таке питання? я не бачив.
Може. Так і було за часів СРСР. А навіщо абсолютно суверенній Кубі розташовувати на своїй території базу рфії або Китаю?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 18 гру, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доля бува різною: кілька місяців тому писав про сусіда - ухилянта, який Тису переплив і через кілька днів загинув в ДТП в Словаччині. А на днях його брат загинув як герой на фронті (служив з березня 2022)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:36

  andrijk777 написав: А навіщо абсолютно суверенній Кубі розташовувати на своїй території базу рфії або Китаю?

З тих же самих мотивів, що і в будь-яких інших країн, які розташовують в себе іноземні військові бази.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:37

  detroytred написав:Перший пошук видав.
Для студентів:
*Зокрема, у майбутньому, вона схожим чином трактувалася американським президентом Вудро Вільсоном: “Доктрина є виключно національною політикою Сполучених Штатів і має стосунок до національної безпеки та життєвих інтересів”.

Генрі Кісінджер у своїй праці “Дипломатія” надає Доктрині Монро дуже важливого значення. Він вважає, що проголошені принципи були не просто словами, а рішучим попередженням та виявом готовності протидіяти європейській експансії в Західну півкулю.*
https://studies.in.ua/mvidn_seminar/894 ... monro.html

Нехай хтось спробує розмістити свою базу на незалежній Кубі)))
І не тільки.


Ви б дійсно ще Колумба згадали…

США вже декілька десятиріч не слідують доктрині Монро і вважають її історією, а у 2013 році формально від неї відмовились. Ті ж самі США неодноразово з початку російської агресії повторювали, що не існує жодних «зон впливу» і о Україна не є власністю росіі. Згідно ж доктрини Монро США мали певну, визначену «зону впливу». Наразі її не існує.

Стосовно баз на Кубі - росіяни зачинили останню радянську 2 роки тому. Самі. І ніхто Кубу не бомбив, коли вона там була. Цього літа на Кубу завітали російські військові кораблі, для «навчань» і Кубу теж ніхто не бомбив і вона досі є незалежною державою, а не територією, анексованою США.

Нагадаю, що у 2014 році ніхто в жодне НАТО не йшов, і іноземних баз в Україні не існувало, оскільки вони заборонені Конституцією, тому аналогії тут недоречні. Це, по-перше, а, по-друге, я писав про правила, про які скиглить росія, що неможна примусово приєднувати інші країни. Їх вигадали не США, а СРСР.

  ЛАД написав:Вы не юрист случайно?
Официальные "законы" и договоры не поменялись.
Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись и фактические порядки.

Правила не бывают «фактическими». Правила подразумевают формальность. Эти правила, которые не дают россии аннексировать соседние государства, придуманы в Кремле. Ничего после развала совка не поменялось, чтобы давало бы право странам аннексировать соседние страны, кроме того, что россия довольно быстро скатилась в фашизм. Я не помню, чтобы россия вышла из ООН или Хельсинских соглашений, если ей так не нравится принцип нерушимости границ.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:53

Мир Трампа - останній шанс для України.
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