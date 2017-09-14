АндрейМ написав:

Ви б дійсно ще Колумба згадали…США вже декілька десятиріч не слідують доктрині Монро і вважають її історією, а у 2013 році формально від неї відмовились. Ті ж самі США неодноразово з початку російської агресії повторювали, що не існує жодних «зон впливу» і о Україна не є власністю росіі. Згідно ж доктрини Монро США мали певну, визначену «зону впливу». Наразі її не існує.Стосовно баз на Кубі - росіяни зачинили останню радянську 2 роки тому. Самі. І ніхто Кубу не мою бомбив, коли вона там була. Цього літа на Кубу завітали російські військові кораблі, для «навчань» і Кубу теж ніхто не бомбив і вона досі є незалежною державою, а не територією, анексованою США.Нагадаю, що у 2014 році ніхто в жодне НАТО не йшов, і іноземних баз в Україні не існувало, оскільки вони заборонені Конституцією, тому аналогії тут недоречні. Це, по-перше, а, по-друге, я писав про правила, про які скиглить росія, що неможна примусово приєднувати інші країни. Їх вигадали не США, а СРСР.