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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11367113681136911370

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:54

  АндрейМ написав:Ви б дійсно ще Колумба згадали…

США вже декілька десятиріч не слідують доктрині Монро і вважають її історією, а у 2013 році формально від неї відмовились. Ті ж самі США неодноразово з початку російської агресії повторювали, що не існує жодних «зон впливу» і о Україна не є власністю росіі. Згідно ж доктрини Монро США мали певну, визначену «зону впливу». Наразі її не існує.

Стосовно баз на Кубі - росіяни зачинили останню радянську 2 роки тому. Самі. І ніхто Кубу не мою бомбив, коли вона там була. Цього літа на Кубу завітали російські військові кораблі, для «навчань» і Кубу теж ніхто не бомбив і вона досі є незалежною державою, а не територією, анексованою США.

Нагадаю, що у 2014 році ніхто в жодне НАТО не йшов, і іноземних баз в Україні не існувало, оскільки вони заборонені Конституцією, тому аналогії тут недоречні. Це, по-перше, а, по-друге, я писав про правила, про які скиглить росія, що неможна примусово приєднувати інші країни. Їх вигадали не США, а СРСР.

Два моменти:
1. Я і не стверджував, що Штати та інші країни Заходу сприймають зони впливу так само, як і рфія (реагують так само, як і рфія, априклад стосовно України - військовою агресією).
Звісно, що більш розвиненим і потужним США цілком достатньо інших заходів для захисту своїх інтересів.
2. На Кубі залишився центр аля шпигунський - радіоелектронної розвідки.
Порівнювати його з військовою базою я б не став.

І:
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... inken.html
«Це те, за чим ми будемо дуже, дуже уважно стежити, і ми дуже чітко це сказали. Ми будемо захищати свою Батьківщину і захищати наші інтереси», – сказав Блінкен.
Про які порушення інтересів діяльністю Китаю на території Куби може бути мова? На території Куби нехай роблять, що хочуть. Так?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 22:54

  detroytred написав:
  andrijk777 написав: А навіщо абсолютно суверенній Кубі розташовувати на своїй території базу рфії або Китаю?

З тих же самих мотивів, що і в будь-яких інших країн, які розташовують в себе іноземні військові бази.

Зазвичай, заради оборони. Не думаю що Куба боїться США.
Або як дружній жест для дружніх країн. Не думаю що РФ чи Китай настільки дружні до Куби.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:01

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав: А навіщо абсолютно суверенній Кубі розташовувати на своїй території базу рфії або Китаю?

З тих же самих мотивів, що і в будь-яких інших країн, які розташовують в себе іноземні військові бази.

Зазвичай, заради оборони. Не думаю що Куба боїться США.
Або як дружній жест для дружніх країн. Не думаю що РФ чи Китай настільки дружні до Куби.

Да ще хоч і заради грошей, технологій і будь-чого ще.

Рфія розмістила ядрьонку в сябрів і не відмовилася б від зброї на Кубі.
І що ж їй заважає?

Добре. Не влаштовує приклад з США, є приклад з Францією. В отій статті вище.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:02

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вы троллите?
Или не читаете мои посты?
Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"?
А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны.
Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?

Я задаю уточнюючі питання тому що не розумію вашої позиції.
Те що Україна ослаблена - це прям очевидно і банально.
1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?

Первая, но не любой ценой.
Удивляет, что вы до сих пор не поняли, хотя я уже много раз говорил, что нужен мир. И достаточно регулярно пишу об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:06

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина", – отметил Джон Хили.


Які точні формулювання!
Не каже, що треба робити, щоб Україна, як мога швидше здобула перемогу і закінчилась ця війна, а каже про потужніше.

Что вас удивляет?
Уже давно понятно, что "партнёры" задачу "перемога" не ставят. И не ставили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:09

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу.
Про принцип.
Ще раз - про принцип.

Ви прям Америку відкрили.
Зони впливу існують 3000 років, а може й більше.
Вся політика Вікторіанської епохи була побудована на зонах впливу. Саме тоді і придумали цю доктрину.
Сьогодні світ не побудований на зонах впливу, це по великому рахунку анархізм.
Всі ці "зони впливу" це російський наратив і не більше.

Вы ошибаетесь.
И "анархизм" опечатка? Наверно, "анахронизм"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:23

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:.......
вот видите - и вы уже потихоньку пишете факторы почему сейчас мобилизация это не то что 200 лет назад. раньше так запросто нельзя было смыться.

Интересно, откуда такой вывод?


на вскидку - произошла глобализация и поездку в другую страну уже не считают чем то заоблачным. изменились технические средства для перемещения. большая гибкость с финансами. тот же социум изменился в котором требуют толерантность к окружающим - уезжают же не к людоедам.
если вы не видите всех этих нюансов которые упростили миграцию населения то я не могу вам вложить в голову свое восприятие. тогда просто смотрите сколько лямов украинцев выехало и за какой срок. такое раньше было?

Во-первых миграции народов были всегда. Но это не главное. Мы, вроде, говорили о том, что сбегут богатые люди. У них точно возможность выехать/сбежать была всегда. Да не было самолётов. Так у нас сейчас рейсовые тоже не летают. О бегстве всего народа речи не было.
А так, я уже писал об эмиграции в Канаду. Можно вспомнить о белоэмигрантах, об эмигрантах социал-демократах и пр. революционерах. Всё это были не единичные случаи.
А просто поездка в другую страну считалась чем-то заоблачным для бедноты, а богатые люди прекрасно ездили. Хотя, конечно, поездки требовали больше времени.
ЛАД
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