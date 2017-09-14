США вже декілька десятиріч не слідують доктрині Монро і вважають її історією, а у 2013 році формально від неї відмовились. Ті ж самі США неодноразово з початку російської агресії повторювали, що не існує жодних «зон впливу» і о Україна не є власністю росіі. Згідно ж доктрини Монро США мали певну, визначену «зону впливу». Наразі її не існує.
Стосовно баз на Кубі - росіяни зачинили останню радянську 2 роки тому. Самі. І ніхто Кубу не мою бомбив, коли вона там була. Цього літа на Кубу завітали російські військові кораблі, для «навчань» і Кубу теж ніхто не бомбив і вона досі є незалежною державою, а не територією, анексованою США.
Нагадаю, що у 2014 році ніхто в жодне НАТО не йшов, і іноземних баз в Україні не існувало, оскільки вони заборонені Конституцією, тому аналогії тут недоречні. Це, по-перше, а, по-друге, я писав про правила, про які скиглить росія, що неможна примусово приєднувати інші країни. Їх вигадали не США, а СРСР.
Два моменти: 1. Я і не стверджував, що Штати та інші країни Заходу сприймають зони впливу так само, як і рфія (реагують так само, як і рфія, априклад стосовно України - військовою агресією). Звісно, що більш розвиненим і потужним США цілком достатньо інших заходів для захисту своїх інтересів. 2. На Кубі залишився центр аля шпигунський - радіоелектронної розвідки. Порівнювати його з військовою базою я б не став.
І: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... inken.html «Це те, за чим ми будемо дуже, дуже уважно стежити, і ми дуже чітко це сказали. Ми будемо захищати свою Батьківщину і захищати наші інтереси», – сказав Блінкен. Про які порушення інтересів діяльністю Китаю на території Куби може бути мова? На території Куби нехай роблять, що хочуть. Так?
ЛАД написав:Вы троллите? Или не читаете мои посты? Я об этом всё время пишу, а вы мне "открываете глаза"? А ослаблена она была и в 2021 по сравнению 1991, но за время войны ослабилась ещё больше. И сейчас я сравниваю с началом войны. Или вы будете рассказывать, что разрушения и массовая миграция укрепляют страну?
Я задаю уточнюючі питання тому що не розумію вашої позиції. Те що Україна ослаблена - це прям очевидно і банально. 1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною. 2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця. Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?
Первая, но не любой ценой. Удивляет, что вы до сих пор не поняли, хотя я уже много раз говорил, что нужен мир. И достаточно регулярно пишу об этом.
detroytred написав:Мова була не про документ, а про принцип --- наявності зон впливу. Про принцип. Ще раз - про принцип.
Ви прям Америку відкрили. Зони впливу існують 3000 років, а може й більше. Вся політика Вікторіанської епохи була побудована на зонах впливу. Саме тоді і придумали цю доктрину. Сьогодні світ не побудований на зонах впливу, це по великому рахунку анархізм. Всі ці "зони впливу" це російський наратив і не більше.
Вы ошибаетесь. И "анархизм" опечатка? Наверно, "анахронизм"?
tester7336 написав:....... вот видите - и вы уже потихоньку пишете факторы почему сейчас мобилизация это не то что 200 лет назад. раньше так запросто нельзя было смыться.
Интересно, откуда такой вывод?
на вскидку - произошла глобализация и поездку в другую страну уже не считают чем то заоблачным. изменились технические средства для перемещения. большая гибкость с финансами. тот же социум изменился в котором требуют толерантность к окружающим - уезжают же не к людоедам. если вы не видите всех этих нюансов которые упростили миграцию населения то я не могу вам вложить в голову свое восприятие. тогда просто смотрите сколько лямов украинцев выехало и за какой срок. такое раньше было?
Во-первых миграции народов были всегда. Но это не главное. Мы, вроде, говорили о том, что сбегут богатые люди. У них точно возможность выехать/сбежать была всегда. Да не было самолётов. Так у нас сейчас рейсовые тоже не летают. О бегстве всего народа речи не было. А так, я уже писал об эмиграции в Канаду. Можно вспомнить о белоэмигрантах, об эмигрантах социал-демократах и пр. революционерах. Всё это были не единичные случаи. А просто поездка в другую страну считалась чем-то заоблачным для бедноты, а богатые люди прекрасно ездили. Хотя, конечно, поездки требовали больше времени.
Господар Вельзевула написав:Это уже обыденность. Причем они же срез народа, я не думаю что там сидят кацапы или молдаване. Я так понял разница между ними и бурятами- не насилуют? И то хлеб. Для нормального мужика всяко лучше если его просто покалечат,а не сразу изнасилуют,а потом покалечат. Я знакомым ухилянтам настрого приказал-взяли-не быкуй,соглашайся на все, потом сваливай или с учебки или с фронта.Дай людям план выполнить.Иначе забьют как мамонта.
А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?
Это уже обыденность. Причем они же срез народа, я не думаю что там сидят кацапы или молдаване. Я так понял разница между ними и бурятами- не насилуют? И то хлеб. Для нормального мужика всяко лучше если его просто покалечат,а не сразу изнасилуют,а потом покалечат. Я знакомым ухилянтам настрого приказал-взяли-не быкуй,соглашайся на все, потом сваливай или с учебки или с фронта.Дай людям план выполнить.Иначе забьют как мамонта.
сегодня есть видео из Киева возле Сильпо. мужик спрашивает у военного в балаклаве, чего он в ней? - вы бандиты? спрашивает он у тцкашника. -тцкашник отвечает -Да.
зато прямо и честно. бандиты.
народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хороший знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))