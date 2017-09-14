Letusrock написав:Вже один бився пятою в груди "ми будемо воювати до кінця" і навіть спеціальні лопати для цього придумав. А тепер це "ми" благополучно здриснуло в сша вчителювати. Добре що хоч свої лопати лишив для пересічних
Ну это традиция такая, вот этот, что все это заварил, тоже в США
Faceless написав:........ Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.
Чаще этим занимаются не офицеры. Хотя офицеры виноваты в попустительстве.
UA написав:А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?
Сами себе злобные буратины. А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте. 1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю. 2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят) 3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле 4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее. Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?
Faceless написав:........ Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.
Чаще этим занимаются не офицеры. Хотя офицеры виноваты в попустительстве.
такая логика, когда убивают последнего подонка без суда и следствия приводит к тому, что абсолютно все чиновники и силовики думают, а не расправятся со мной так же. и потом с глазами срущей собачки СУДЯТ, САДЯТ и делают всё, что прикажет хозяин во власти
Бетон написав:народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хороший знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))
"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."
Все это уже было:)) Их загонят в фольксштурм,не переживайте
Бетон написав:... народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хороший знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))
треба як в деяких гетто - прийшла поліція зі своїх забирати - будемо відбивати, неважливо - вбивця, гвалтівник, наркоторговець...
UA написав:А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?
Сами себе злобные буратины. А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте. 1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю. 2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят) 3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле 4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее. Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?
Не согласен. 3 сорт - вояки воюющие на первой линии 2 сорт - все ухилянты, сзч 1 сорт - бронь, отсрочка, выключени з облику, инвалиды, тыловые военные, силовики (менты и тцк) принуждающие 2 сорт стать 3 сортом (подневольные люди на самом деле). Высший сорт - над этой мышиной возней. Занимаются сейчас приватизацией госсобственности и распилом западной помощи.
ЛАД написав:Вы не юрист случайно? Официальные "законы" и договоры не поменялись. Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись и фактические порядки.
Правила не бывают «фактическими». Правила подразумевают формальность. Эти правила, которые не дают россии аннексировать соседние государства, придуманы в Кремле. Ничего после развала совка не поменялось, чтобы давало бы право странам аннексировать соседние страны, кроме того, что россия довольно быстро скатилась в фашизм. Я не помню, чтобы россия вышла из ООН или Хельсинских соглашений, если ей так не нравится принцип нерушимости границ.
Вы всё-таки явно юрист. Да, есть формальные правила, есть право, а есть право сильного. Никогда не слышали? И этим правом пользуются и сегодня. Правда, прикрываются "красивыми" словами и объяснениями.