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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1136911370113711137211373>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:32

  Letusrock написав:Вже один бився пятою в груди "ми будемо воювати до кінця" і навіть спеціальні лопати для цього придумав. А тепер це "ми" благополучно здриснуло в сша вчителювати. Добре що хоч свої лопати лишив для пересічних


Ну это традиция такая, вот этот, что все это заварил, тоже в США

katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:35

  Wirująświatła написав:
Черновцы.
Мужчину скрутили и завалили на землю. Рядом сидит ребенок в коляске.
https://t.me/kindzadza_ua/12490


эти нелюди не понимают, что эта сцена отпечатается на всю жизнь у бедного ребёнка.
я очень хотел бы чтобы выступление в ООН зеленского начиналось с таких видео
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:35

  Faceless написав:........
Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.

Чаще этим занимаются не офицеры. Хотя офицеры виноваты в попустительстве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:36

  UA написав:А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?


Сами себе злобные буратины.
А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте.
1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю.
2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят)
3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле
4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее.
Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:38

  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.

Чаще этим занимаются не офицеры. Хотя офицеры виноваты в попустительстве.

такая логика, когда убивают последнего подонка без суда и следствия приводит к тому, что абсолютно все чиновники и силовики думают, а не расправятся со мной так же.
и потом с глазами срущей собачки СУДЯТ, САДЯТ и делают всё, что прикажет хозяин во власти

вы это понимаете нет?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:41

  Бетон написав:народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хороший
знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))


"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."

Все это уже было:)) Их загонят в фольксштурм,не переживайте :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:51

  Бетон написав:...
народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хороший
знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))

треба як в деяких гетто - прийшла поліція зі своїх забирати - будемо відбивати, неважливо - вбивця, гвалтівник, наркоторговець...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:51

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?


Сами себе злобные буратины.
А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте.
1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю.
2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят)
3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле
4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее.
Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?

Не согласен.
3 сорт - вояки воюющие на первой линии
2 сорт - все ухилянты, сзч
1 сорт - бронь, отсрочка, выключени з облику, инвалиды, тыловые военные, силовики (менты и тцк) принуждающие 2 сорт стать 3 сортом (подневольные люди на самом деле).
Высший сорт - над этой мышиной возней. Занимаются сейчас приватизацией госсобственности и распилом западной помощи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:54

И UA, страдающий херней))
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 23:59

  АндрейМ написав:................
  ЛАД написав:Вы не юрист случайно?
Официальные "законы" и договоры не поменялись.
Но Союз исчез в 1991. Сильно поменялся баланс сил. Поменялись и фактические порядки.

Правила не бывают «фактическими». Правила подразумевают формальность. Эти правила, которые не дают россии аннексировать соседние государства, придуманы в Кремле. Ничего после развала совка не поменялось, чтобы давало бы право странам аннексировать соседние страны, кроме того, что россия довольно быстро скатилась в фашизм. Я не помню, чтобы россия вышла из ООН или Хельсинских соглашений, если ей так не нравится принцип нерушимости границ.

Вы всё-таки явно юрист. :)
Да, есть формальные правила, есть право, а есть право сильного. Никогда не слышали?
И этим правом пользуются и сегодня. Правда, прикрываются "красивыми" словами и объяснениями.
ЛАД
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