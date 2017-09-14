Додано: Сер 18 гру, 2024 23:41

Бетон написав: народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хороший

знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же)) народ наш очень особенный. не такой как остальные славяне - волелюбный, храбрый. вот выламывают руки человеку, душат, тянут в машину на литовских номерах, а народ идёёт мимо, весело так, обыденно. какой хороший день, хороший хорошийзнаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))

"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."Все это уже было:)) Их загонят в фольксштурм,не переживайте