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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:03
Hotab
Страдаешь херней ты после поллитра.
Такие как я цивилизовано закрывают вопросы в Украине, а не все бросив тиканули в феврале 2022.
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?
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UA
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:07
UA написав:
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?
он тех фрау в казарме только на картинках видел. Вот и отвык.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:11
Бетон написав:
знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))
там одну завалили і всі ситі, прозапас на 100500 років чи на обмін із гієнами зебр не потрібно
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flyman
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:16
UA написав:
Hotab
Страдаешь херней ты после поллитра.
Такие как я цивилизовано закрывают вопросы в Украине, а не все бросив тиканули в феврале 2022.
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?
тому що Хотаbша
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flyman
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:20
flyman написав: UA написав:
Hotab
Страдаешь херней ты после поллитра.
Такие как я цивилизовано закрывают вопросы в Украине, а не все бросив тиканули в феврале 2022.
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?
тому що Хотаbша
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Wirująświatła
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:23
Бетон написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.
Чаще этим занимаются не офицеры. Хотя офицеры виноваты в попустительстве.
такая логика, когда убивают последнего подонка без суда и следствия приводит к тому, что абсолютно все чиновники и силовики думают, а не расправятся со мной так же.
и потом с глазами срущей собачки СУДЯТ, САДЯТ и делают всё, что прикажет хозяин во власти
вы это понимаете нет?
Не понял связи с моим постом.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:30
Господар Вельзевула написав: UA написав:
А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?
Сами себе злобные буратины.
А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте.
1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю.
2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят)
3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле
4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее.
Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?
Попытка делать людей на сорта приведет к парадоксам подобным тем что красночно показаны в произведении "Собачье Сердце" когда человека по всем параметрам последнего "буржуйского" сорта трогать не могли потому что операции умел делать только он. Ну там возникнут вопросы какой сорт лучше - армейские аватары или переплывшие Тису донатяшие айтишники, женщины у станка или мужчины-педагоги и тому подобные миллионы "оттенков серого".
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katso
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:35
katso написав:
Попытка делать людей на сорта приведет к
развалу государства. потому что методы сталина/гитлера уже не работают. и количество выехавших считайте минус один этаж, количество сзчников 2й, количество тцкашников воюющих в тылу 3й. Остается понять сколько еще этажей осталось.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:38
Wirująświatła написав:
А що от про такі☝️ випадки каже хотаб, песікіт, Василь-Рівне, Будівельник?
По суті можуть вони відповісти, чи тільки віджартовуються, або ігнорять?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:43
Успіх
Не аватарь, це стирає памʼять. Всі відповіді в форумі є.
UA
Чего у тебя все картинки с мужиками
Так якщо «це UA на ВЛК», то там має дєвочка перед лікарями бути?
Ти б повідомив зарані, а то такий раптовий камінг-аут..
ти завжди був дєвочкою, чи просто на старості статеві ознаки розмились?flyman
тому що Хотаbша
Мухи стають «куколками», чи лише опаришом?)
Я на олімпіади по ботаніці не їздив
зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))
Віталінка , ти гірше шлюхи, чи краще?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 19 гру, 2024 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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